https://ria.ru/20210818/migranty-1746250279.html
В Латвию не пустили почти 50 мигрантов из Белоруссии, сообщили СМИ
В Латвию не пустили почти 50 мигрантов из Белоруссии, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2021
В Латвию не пустили почти 50 мигрантов из Белоруссии, сообщили СМИ
Пограничники Латвии за вторник не пустили в страну 46 нелегальных мигрантов из Белоруссии, еще шесть человек задержали за незаконное пересечение границы, их... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:23
2021-08-18T17:23
2021-08-18T17:23
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пограничники Латвии за вторник не пустили в страну 46 нелегальных мигрантов из Белоруссии, еще шесть человек задержали за незаконное пересечение границы, их пустили в страну "по гуманитарным причинам", сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.lv."Во вторник, 17 августа, пограничники не дали 46 людям пересечь белорусско-латвийскую границу. Шесть человек были задержаны за незаконное пересечение границы. По данным погранслужбы, этим людям разрешили въехать в страну по "гуманитарным причинам"", - говорится в сообщении.Отмечается, что в общей сложности после объявления 10 августа чрезвычайного положения на латвийско-белорусской границе, позволяющего пограничникам оперативно отказывать во въезде и возвращать мигрантов в страну происхождения, 463 нелегалам было отказано во въезде в Латвию. Пик был достигнут 12 августа, когда 101 человек был возвращен за ночь. В этом году за незаконное пересечение границы в Латвии было задержано 362 человека, 295 из которых прибыли в период с 6 по 10 августа.В последнее время Литва, Латвия, Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210815/migrant-1745808409.html
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в мире, граница, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, здоровье - общество
В Латвию не пустили почти 50 мигрантов из Белоруссии, сообщили СМИ
LSM.lv: латвийские пограничники не пустили в страну 46 нелегальных мигрантом из Белоруссии