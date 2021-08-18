https://ria.ru/20210818/migranty-1746250279.html

В Латвию не пустили почти 50 мигрантов из Белоруссии, сообщили СМИ

В Латвию не пустили почти 50 мигрантов из Белоруссии, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2021

В Латвию не пустили почти 50 мигрантов из Белоруссии, сообщили СМИ

Пограничники Латвии за вторник не пустили в страну 46 нелегальных мигрантов из Белоруссии, еще шесть человек задержали за незаконное пересечение границы, их... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:23

2021-08-18T17:23

2021-08-18T17:23

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граница

белоруссия

минск

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александр лукашенко

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пограничники Латвии за вторник не пустили в страну 46 нелегальных мигрантов из Белоруссии, еще шесть человек задержали за незаконное пересечение границы, их пустили в страну "по гуманитарным причинам", сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.lv."Во вторник, 17 августа, пограничники не дали 46 людям пересечь белорусско-латвийскую границу. Шесть человек были задержаны за незаконное пересечение границы. По данным погранслужбы, этим людям разрешили въехать в страну по "гуманитарным причинам"", - говорится в сообщении.Отмечается, что в общей сложности после объявления 10 августа чрезвычайного положения на латвийско-белорусской границе, позволяющего пограничникам оперативно отказывать во въезде и возвращать мигрантов в страну происхождения, 463 нелегалам было отказано во въезде в Латвию. Пик был достигнут 12 августа, когда 101 человек был возвращен за ночь. В этом году за незаконное пересечение границы в Латвии было задержано 362 человека, 295 из которых прибыли в период с 6 по 10 августа.В последнее время Литва, Латвия, Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210815/migrant-1745808409.html

https://ria.ru/20210817/belorussiya-1746154510.html

белоруссия

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латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, граница, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, здоровье - общество