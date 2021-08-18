https://ria.ru/20210818/mid-1746286366.html

За Навальным в Омск прилетал засекреченный человек, заявил МИД

За Навальным в Омск прилетал засекреченный человек, заявил МИД - РИА Новости, 18.08.2021

За Навальным в Омск прилетал засекреченный человек, заявил МИД

Берлин по-прежнему скрывает данные об одном из своих граждан на борту немецкого самолета, прилетавшего за Алексеем Навальным, заявило министерство иностранных... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T23:27

2021-08-18T23:27

2021-08-18T23:27

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германия

франция

москва

сергей нарышкин

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей лавров

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Берлин по-прежнему скрывает данные об одном из своих граждан на борту немецкого самолета, прилетавшего за Алексеем Навальным, заявило министерство иностранных дел России."В этом самолёте, который предельно оперативно вылетел и прибыл в Омск в ночь с 20 на 21 августа 2020 года, находились некий гражданин ФРГ, чей род занятий почему-то до сих пор тщательно скрывается германской стороной, а также связанная с британскими спецслужбами новоиспечённая гражданка Великобритании М.К. Певчих, сам факт присутствия которой на борту по непонятным пока причинам не подтверждается властями Германии, несмотря на её собственное заявление об этом в интервью "Русской службе BBC" от 18 сентября 2020 года", - говорится в сообщении ведомства.Правительство ФРГ ранее заявляло, что Навального сопровождали в Берлин только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш. В кабмине утверждали, что "правительству ничего не известно о визитах госпожи Певчих".Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.

https://ria.ru/20210818/nato-1746281860.html

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