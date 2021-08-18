https://ria.ru/20210818/mery-1746209908.html

Власти Москвы принимают все меры по снижению выбросов парниковых газов

Власти Москвы принимают все меры по снижению выбросов парниковых газов - РИА Новости, 18.08.2021

Власти Москвы принимают все меры по снижению выбросов парниковых газов

Власти Москвы принимают все меры по снижению выбросов парниковых газов и постепенно решают задачи по адаптации города к меняющемуся климату, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:14

2021-08-18T13:14

2021-08-18T13:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Власти Москвы принимают все меры по снижению выбросов парниковых газов и постепенно решают задачи по адаптации города к меняющемуся климату, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он отметил, что Москва, благодаря продуманной экологической политике, вошла в тройку лидеров среди регионов с актуальной "зеленой" повесткой. На первой строчке рейтинга открытости регионов России к программе "Зеленый курс" Greenpeace расположилась Сахалинская область, на второй - Хабаровский край и Ленинградская область. По словам Кульбачевского, Москва идет в ногу со временем, используя инновационные технологии, направленные на повышение качества уровня жизни, а также противостояние климатическим рискам.По его словам, прорывом для столицы стал переход на экологичные виды транспорта. К примеру, как подсчитали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, замена 400 дизельных автобусов на электробусы позволит снизить выбросы углекислого газа более чем на 24 тысяч тонн в год. До конца 2021 года по улицам города будет курсировать уже 1 тысяча единиц этой экологичной техники, что скажется на сокращении парниковых выбросов и в целом позитивно отразится на здоровье москвичей.Кульбачевский напомнил, что закупки электробусов, а также строительство станций Большой кольцевой линии метрополитена проводятся за счет "зеленых" инвестиций - Москва впервые разместила на бирже "зеленые" облигации на сумму 70 миллиардов рублей."Задача Москвы – увеличивать портфель "зеленых" проектов, привлекательных для инвестиций", – подчеркнул Кульбачевский.Кроме того, по его словам, в городе ведется работа по улучшению связности транспортного каркаса, создаются более короткие маршруты, что сказывается на уменьшении пробок и снижении времени поездок транспорта.

https://ria.ru/20210719/ekologiya-1742208776.html

москва

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москва, антон кульбачевский, россия