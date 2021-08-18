https://ria.ru/20210818/mery-1746209908.html
Власти Москвы принимают все меры по снижению выбросов парниковых газов
Власти Москвы принимают все меры по снижению выбросов парниковых газов - РИА Новости, 18.08.2021
Власти Москвы принимают все меры по снижению выбросов парниковых газов
Власти Москвы принимают все меры по снижению выбросов парниковых газов и постепенно решают задачи по адаптации города к меняющемуся климату, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:14
2021-08-18T13:14
2021-08-18T13:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592131815_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_c1f1996f313fdada60b8d91ed51b213c.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Власти Москвы принимают все меры по снижению выбросов парниковых газов и постепенно решают задачи по адаптации города к меняющемуся климату, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он отметил, что Москва, благодаря продуманной экологической политике, вошла в тройку лидеров среди регионов с актуальной "зеленой" повесткой. На первой строчке рейтинга открытости регионов России к программе "Зеленый курс" Greenpeace расположилась Сахалинская область, на второй - Хабаровский край и Ленинградская область. По словам Кульбачевского, Москва идет в ногу со временем, используя инновационные технологии, направленные на повышение качества уровня жизни, а также противостояние климатическим рискам.По его словам, прорывом для столицы стал переход на экологичные виды транспорта. К примеру, как подсчитали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, замена 400 дизельных автобусов на электробусы позволит снизить выбросы углекислого газа более чем на 24 тысяч тонн в год. До конца 2021 года по улицам города будет курсировать уже 1 тысяча единиц этой экологичной техники, что скажется на сокращении парниковых выбросов и в целом позитивно отразится на здоровье москвичей.Кульбачевский напомнил, что закупки электробусов, а также строительство станций Большой кольцевой линии метрополитена проводятся за счет "зеленых" инвестиций - Москва впервые разместила на бирже "зеленые" облигации на сумму 70 миллиардов рублей."Задача Москвы – увеличивать портфель "зеленых" проектов, привлекательных для инвестиций", – подчеркнул Кульбачевский.Кроме того, по его словам, в городе ведется работа по улучшению связности транспортного каркаса, создаются более короткие маршруты, что сказывается на уменьшении пробок и снижении времени поездок транспорта.
https://ria.ru/20210719/ekologiya-1742208776.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592131815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9ad11e0689633b6ad800af1bde8c5c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон кульбачевский, россия
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Власти Москвы
принимают все меры по снижению выбросов парниковых газов и постепенно решают задачи по адаптации города к меняющемуся климату, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский
.
Он отметил, что Москва, благодаря продуманной экологической политике, вошла в тройку лидеров среди регионов с актуальной "зеленой" повесткой. На первой строчке рейтинга открытости регионов России
к программе "Зеленый курс" Greenpeace
расположилась Сахалинская область
, на второй - Хабаровский край
и Ленинградская область
. По словам Кульбачевского, Москва идет в ногу со временем, используя инновационные технологии, направленные на повышение качества уровня жизни, а также противостояние климатическим рискам.
"Климатические риски – это уже давно не узкоспециализированный разговор, это глобальная угроза. Оперативное реагирование на них – залог благополучия следующих поколений. Мы осознали, это еще десять лет назад. Задачи две. В первую очередь, необходимо избежать роста температуры, принять все возможные меры по снижению выбросов парниковых газов. Но климат уже меняется, и к этим условиям надо адаптироваться. Вот эти задачи постепенно решаем. Все необходимые мероприятия уже включены в государственную программу развития города и обеспечены финансированием. Впереди новые проекты, которые мы сейчас активно изучаем", – рассказал Кульбачевский.
По его словам, прорывом для столицы стал переход на экологичные виды транспорта. К примеру, как подсчитали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, замена 400 дизельных автобусов на электробусы позволит снизить выбросы углекислого газа более чем на 24 тысяч тонн в год. До конца 2021 года по улицам города будет курсировать уже 1 тысяча единиц этой экологичной техники, что скажется на сокращении парниковых выбросов и в целом позитивно отразится на здоровье москвичей.
Кульбачевский напомнил, что закупки электробусов, а также строительство станций Большой кольцевой линии метрополитена проводятся за счет "зеленых" инвестиций - Москва впервые разместила на бирже "зеленые" облигации на сумму 70 миллиардов рублей.
"Задача Москвы – увеличивать портфель "зеленых" проектов, привлекательных для инвестиций", – подчеркнул Кульбачевский.
Кроме того, по его словам, в городе ведется работа по улучшению связности транспортного каркаса, создаются более короткие маршруты, что сказывается на уменьшении пробок и снижении времени поездок транспорта.
"Эксперты подсчитали, что при равномерном движении выбросы автотранспорта в воздух сокращаются в 2-3 раза по сравнению с движением в пробках в "старт-стоповом" режиме. А за счет сокращения протяженности перегруженных участков улиц вдоль 139 километров магистралей объем выбросов диоксида азота от автотранспорта снизится на 17%, оксида углерода – на 21%. Как результат: снижение выбросов в целом от автотрасс города и усиление синергетического экологического эффекта на территории всего города", - отметил Кульбачевский.