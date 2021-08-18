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Автоэксперт объяснил, через сколько лет надо менять машину
Автоэксперт объяснил, через сколько лет надо менять машину - РИА Новости, 18.08.2021
Автоэксперт объяснил, через сколько лет надо менять машину
Если вы замечаете мелкие частые поломки на относительно новом автомобиле, коррозию на подвеске или топливной магистрали, рост расхода топлива, значит пора... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T03:18
2021-08-18T03:18
2021-08-18T03:18
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Если вы замечаете мелкие частые поломки на относительно новом автомобиле, коррозию на подвеске или топливной магистрали, рост расхода топлива, значит пора машину продавать, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Он сравнил авто, произведенные в Корее, России и Китае с машинами из США, Японии и Европы не в пользу первых.По словам Рязанова, в первый год использования массовые автомобили класса В и С дешевеют в среднем на 10%, а через три года – на 40%. Ситуация с премиальными марками другая: они теряют в цене сразу после покупки 30%, а через три года – уже половину первоначальной стоимости. При этом возникает нюанс: после 5 лет эксплуатации такой автомобиль с пробегом не больше 110 тысяч километров перестает дешеветь, и его можно продать за 95% от стоимости его покупки.
https://ria.ru/20210817/lada-1746018620.html
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сша, япония, авто, россия, fresh auto
Автоэксперт объяснил, через сколько лет надо менять машину
Эксперт Рязанов: при частых поломках российский автомобиль стоит поменять на более старую иномарку