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Автоэксперт объяснил, через сколько лет надо менять машину
Автоэксперт объяснил, через сколько лет надо менять машину - РИА Новости, 18.08.2021
Автоэксперт объяснил, через сколько лет надо менять машину
Если вы замечаете мелкие частые поломки на относительно новом автомобиле, коррозию на подвеске или топливной магистрали, рост расхода топлива, значит пора... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T03:18
2021-08-18T03:18
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япония
авто
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fresh auto
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Если вы замечаете мелкие частые поломки на относительно новом автомобиле, коррозию на подвеске или топливной магистрали, рост расхода топлива, значит пора машину продавать, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Он сравнил авто, произведенные в Корее, России и Китае с машинами из США, Японии и Европы не в пользу первых.По словам Рязанова, в первый год использования массовые автомобили класса В и С дешевеют в среднем на 10%, а через три года – на 40%. Ситуация с премиальными марками другая: они теряют в цене сразу после покупки 30%, а через три года – уже половину первоначальной стоимости. При этом возникает нюанс: после 5 лет эксплуатации такой автомобиль с пробегом не больше 110 тысяч километров перестает дешеветь, и его можно продать за 95% от стоимости его покупки.
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сша, япония, авто, россия, fresh auto
03:18 18.08.2021
 
Автоэксперт объяснил, через сколько лет надо менять машину

Эксперт Рязанов: при частых поломках российский автомобиль стоит поменять на более старую иномарку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашины на парковке салона
Машины на парковке салона - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Если вы замечаете мелкие частые поломки на относительно новом автомобиле, коррозию на подвеске или топливной магистрали, рост расхода топлива, значит пора машину продавать, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
Он сравнил авто, произведенные в Корее, России и Китае с машинами из США, Японии и Европы не в пользу первых.
"Иногда целесообразней продать трехлетний отечественный автомобиль и приобрести 5-7 летний BMW, Volvo или Toyota. Так, если на ремонт машины после каждых 10 тысяч пройденных километров приходится тратить более 15 тысяч рублей за раз, стоит купить подержанное авто старше возрастом, но надежнее", - полагает собеседник агентства.
По словам Рязанова, в первый год использования массовые автомобили класса В и С дешевеют в среднем на 10%, а через три года – на 40%. Ситуация с премиальными марками другая: они теряют в цене сразу после покупки 30%, а через три года – уже половину первоначальной стоимости. При этом возникает нюанс: после 5 лет эксплуатации такой автомобиль с пробегом не больше 110 тысяч километров перестает дешеветь, и его можно продать за 95% от стоимости его покупки.
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 03:29
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СШАЯпонияАвтоРоссияFresh Auto
 
 
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