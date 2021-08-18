https://ria.ru/20210818/maket-1746185716.html

Макет старинного Нижнего Новгорода появился в Нижегородском кремле

Макет старинного Нижнего Новгорода появился в Нижегородском кремле - РИА Новости, 18.08.2021

Макет старинного Нижнего Новгорода появился в Нижегородском кремле

Открытие бронзового макета "Исторический образ Нижнего Новгорода начала XX века" состоялось в Нижегородском кремле, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:05

2021-08-18T11:05

2021-08-18T11:17

общество

нижегородская область

нижний новгород

александр невский

глеб никитин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Открытие бронзового макета "Исторический образ Нижнего Новгорода начала XX века" состоялось в Нижегородском кремле, сообщает пресс-служба правительства региона.Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проект был реализован при поддержке "Команды 800" в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода."Макет стал собирательным образом города начала XX века с уникальным ландшафтом и памятниками архитектуры. На нем изображен Нижегородский кремль и 480 существующих и утраченных исторических зданий в пределах современных улиц Пискунова, Добролюбова, Ильинской и площади Маркина. Работа сделана великолепно. Получился исторически точный и важный городской объект к юбилею Нижнего Новгорода. Уверен, что этот проект станет важным наследием для будущих поколений нижегородцев", – цитирует пресс-служба слова Никитина.Идея проекта принадлежит нижегородцу Олегу Вдовину. Макет стал собирательным образом города начала XX века с уникальным ландшафтом и памятниками истории и архитектуры. Размер макета – 2,8 на 2,1 метра. Над его созданием больше года работала тульский скульптор Марина Логунова, архитектором постамента выступил Евгений Шубин. Авторский коллектив консультировала член Нижегородской гильдии экскурсоводов Елена Черникова."Приятно видеть, как оживает обновленный Нижегородский кремль. Проект является ярким примером инициативы жителей, направленной на развитие нашего города. Уверена, что Нижний Новгород приобрел еще одну точку притяжения туристов. Это место станет новым ориентиром для встреч наравне с Чкаловской лестницей и памятником Александру Невскому. Для меня лично очень символично, что макет открывается рядом с 10-м корпусом, который в ближайшем будущем планируется преобразовать в музейное пространство", – заявила заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина.

https://ria.ru/20210813/tsifrovizatsiya-1745625508.html

https://ria.ru/20210729/nizhniy-1743524234.html

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общество, нижегородская область, нижний новгород, александр невский, глеб никитин