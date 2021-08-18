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Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву

Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву - РИА Новости, 18.08.2021

Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву

На Москву обрушился мощный ливень. Синоптики предупреждают о грозе, граде и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.

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По прогнозам, дождь будет идти до утра четверга. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву На Москву обрушился мощный ливень. Синоптики предупреждают о грозе, граде и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. По прогнозам дождь будет идти до утра четверга. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. 2021-08-18T19:28 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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