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Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву
Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву - РИА Новости, 18.08.2021
Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву
На Москву обрушился мощный ливень. Синоптики предупреждают о грозе, граде и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.
2021-08-18T19:28
2021-08-18T19:28
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По прогнозам, дождь будет идти до утра четверга. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву
На Москву обрушился мощный ливень. Синоптики предупреждают о грозе, граде и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. По прогнозам дождь будет идти до утра четверга. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
2021-08-18T19:28
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео
Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву
На Москву обрушился мощный ливень. Синоптики предупреждают о грозе, граде и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.
2021-08-18T19:28
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PT0M28S
19:28 18.08.2021 (обновлено: 20:56 18.08.2021)
Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву
На Москву обрушился мощный ливень. Синоптики предупреждают о грозе, граде и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.