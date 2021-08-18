https://ria.ru/20210818/litva-1746181560.html

Литва обвинила белорусских пограничников в провокации

Литва обвинила белорусских пограничников в провокации - РИА Новости, 18.08.2021

Литва обвинила белорусских пограничников в провокации

Двенадцать белорусских пограничников якобы незаконно пересекли государственную границу с Литвой, в ответ на это власти балтийской республики усилят охрану... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:40

2021-08-18T10:40

2021-08-18T13:24

в мире

литва

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Двенадцать белорусских пограничников якобы незаконно пересекли государственную границу с Литвой, в ответ на это власти балтийской республики усилят охрану рубежей с Белоруссией, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте."Мы не можем мириться с этой дерзкой провокацией 12 белорусских официальных лиц, пересекающих сегодня границу Литовской Республики. Мы незамедлительно отреагировали на провокацию и приняли решение о дополнительном усилении охраны границы", - приводит сайт МВД слова Билотайте.При этом в МВД сообщили, что сотрудники литовской пограничной службы зафиксировали незаконные действия белорусских должностных лиц на видео. Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформирован об инциденте."Сегодня в Шальчининкайском районе на участке, находящемся в ведении пограничной станции Гинтарас Жагунис, белорусские силовые структуры, вооруженные щитами и средствами борьбы с беспорядками, насильно втолкнули группу из 35 нелегальных мигрантов в Литовскую Республику и сами зашли на территорию Литвы", - говорится в сообщении на сайте МВД.В ведомстве заявили, что это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни. Власти Литвы намерены использовать информацию о якобы нарушении государственной границы в ходе досудебного расследования. Билотайте также поручила компетентным государственным службам усилить бдительность на границе.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210813/granitsa-1745658733.html

https://ria.ru/20210813/lukashenko-1745687306.html

https://ria.ru/20210812/dokumenty-1745490232.html

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минск

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Кадры беспорядков на границе Литвы и Белоруссии В Литве заявили, что белорусские пограничники буквально заталкивают к ним нелегалов. Служба охраны госграницы опубликовала видео, на котором белорусские пограничники якобы незаконно пересекли демаркационную линию. Литовская сторона утверждает, что белорусы щитами затолкали группу из 35 мигрантов на территорию республики. Глава МВД Литвы пообещала еще больше усилить охрану рубежей с Беларусью. 2021-08-18T10:40 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, минск, александр лукашенко