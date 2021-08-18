10:40 18.08.2021 (обновлено: 13:24 18.08.2021)
Литва обвинила белорусских пограничников в провокации
Министр внутренних дел Литвы Билотайте: 12 белорусских официальных лиц незаконно пересекли границу
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Двенадцать белорусских пограничников якобы незаконно пересекли государственную границу с Литвой, в ответ на это власти балтийской республики усилят охрану рубежей с Белоруссией, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.
"Мы не можем мириться с этой дерзкой провокацией 12 белорусских официальных лиц, пересекающих сегодня границу Литовской Республики. Мы незамедлительно отреагировали на провокацию и приняли решение о дополнительном усилении охраны границы", - приводит сайт МВД слова Билотайте.
При этом в МВД сообщили, что сотрудники литовской пограничной службы зафиксировали незаконные действия белорусских должностных лиц на видео. Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформирован об инциденте.
"Сегодня в Шальчининкайском районе на участке, находящемся в ведении пограничной станции Гинтарас Жагунис, белорусские силовые структуры, вооруженные щитами и средствами борьбы с беспорядками, насильно втолкнули группу из 35 нелегальных мигрантов в Литовскую Республику и сами зашли на территорию Литвы", - говорится в сообщении на сайте МВД.
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В ведомстве заявили, что это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни. Власти Литвы намерены использовать информацию о якобы нарушении государственной границы в ходе досудебного расследования. Билотайте также поручила компетентным государственным службам усилить бдительность на границе.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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