https://ria.ru/20210818/kurily-1746222181.html
"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах - РИА Новости, 18.08.2021
"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали слова российского вице-премьера Юрия Трутнева о приоритетном развитии Дальнего Востока и Южных Курил. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:35
2021-08-18T14:35
2021-08-18T14:42
политика
япония
курильские острова
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали слова российского вице-премьера Юрия Трутнева о приоритетном развитии Дальнего Востока и Южных Курил.Ранее он рассказал о планах российского правительства по освоению Курильских островов на ближайшие пять лет. Это, по его мнению, позволит положить конец разговорам об их принадлежности.Комментаторы признали, что для Японии перспектив в решении "территориальной проблемы" нет, плюс, поскольку острова долгое время принадлежат России, там живут несколько поколений ее граждан."Пора прекращать эти глупые мечты и разговоры правых о возврате нам островов. Россия возвращать их ни капельки не хочет, а наши правители и депутаты бороться за их возвращение ни капельки не могут", — выразил мнение читатель с ником sai."Мы, проигравшие в войне, должны молчать! Победителей не судят", — написал uee."Япония потерпела в войне поражение, и ничего говорить она не может! Северные территории принадлежат России! И в этом нет никаких сомнений", — сказал si.Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Токио не предпринимал никаких шагов, чтобы решить проблему из-за недостаточного экономического потенциала.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.Позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210816/kurily-1745925519.html
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политика, япония, курильские острова, россия
14:35 18.08.2021 (обновлено: 14:42 18.08.2021)
"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
Читатели Yahoo News Japan прокомментировали план Трутнева по развитию Южных Курил