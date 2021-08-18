https://ria.ru/20210818/kurily-1746222181.html

"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах

"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах - РИА Новости, 18.08.2021

"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах

Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали слова российского вице-премьера Юрия Трутнева о приоритетном развитии Дальнего Востока и Южных Курил. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:35

2021-08-18T14:35

2021-08-18T14:42

политика

япония

курильские острова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154964/52/1549645261_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_fb3d2ef5f0b3f2ec0724a46854ef9aac.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали слова российского вице-премьера Юрия Трутнева о приоритетном развитии Дальнего Востока и Южных Курил.Ранее он рассказал о планах российского правительства по освоению Курильских островов на ближайшие пять лет. Это, по его мнению, позволит положить конец разговорам об их принадлежности.Комментаторы признали, что для Японии перспектив в решении "территориальной проблемы" нет, плюс, поскольку острова долгое время принадлежат России, там живут несколько поколений ее граждан."Пора прекращать эти глупые мечты и разговоры правых о возврате нам островов. Россия возвращать их ни капельки не хочет, а наши правители и депутаты бороться за их возвращение ни капельки не могут", — выразил мнение читатель с ником sai."Мы, проигравшие в войне, должны молчать! Победителей не судят", — написал uee."Япония потерпела в войне поражение, и ничего говорить она не может! Северные территории принадлежат России! И в этом нет никаких сомнений", — сказал si.Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Токио не предпринимал никаких шагов, чтобы решить проблему из-за недостаточного экономического потенциала.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.Позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210816/kurily-1745925519.html

https://ria.ru/20210803/ostanki-1744092038.html

япония

курильские острова

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, япония, курильские острова, россия