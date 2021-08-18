https://ria.ru/20210818/krym-1746228146.html

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.08.2021

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с надвигающимися сильными дождями и градом, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:17

2021-08-18T15:17

2021-08-18T15:51

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

туризм

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с надвигающимися сильными дождями и градом, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ."Днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с подтоплением территорий. Туристов призвали воздержаться от походов в горы и выхода в море.

https://ria.ru/20210817/pogoda-1746117223.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, новости - туризм