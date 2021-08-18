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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.08.2021
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с надвигающимися сильными дождями и градом, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:17
2021-08-18T15:51
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с надвигающимися сильными дождями и градом, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ."Днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с подтоплением территорий. Туристов призвали воздержаться от походов в горы и выхода в море.
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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, новости - туризм
15:17 18.08.2021 (обновлено: 15:51 18.08.2021)
 
В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося сильного дождя с градом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкШторм на Черном море у поселка Приморский под Феодосией
Шторм на Черном море у поселка Приморский под Феодосией - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с надвигающимися сильными дождями и градом, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
"Днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с подтоплением территорий. Туристов призвали воздержаться от походов в горы и выхода в море.
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ТуризмРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПогодаНовости - Туризм
 
 
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