https://ria.ru/20210818/krym-1746228146.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.08.2021
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с надвигающимися сильными дождями и градом, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:17
2021-08-18T15:17
2021-08-18T15:51
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с надвигающимися сильными дождями и градом, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ."Днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с подтоплением территорий. Туристов призвали воздержаться от походов в горы и выхода в море.
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РИА Новости
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РИА Новости
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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, новости - туризм
15:17 18.08.2021 (обновлено: 15:51 18.08.2021)
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося сильного дождя с градом