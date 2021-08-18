https://ria.ru/20210818/krym-1746175430.html

В Крыму назвали приглашение России на "Крымскую платформу" цирком

В Крыму назвали приглашение России на "Крымскую платформу" цирком - РИА Новости, 18.08.2021

В Крыму назвали приглашение России на "Крымскую платформу" цирком

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал цирком ситуацию... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:04

2021-08-18T10:04

2021-08-18T10:04

в мире

украина

киев

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россия

александр молохов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал цирком ситуацию с приглашением России на предстоящий украинский саммит "Крымская платформа".Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, его страна не приглашала представителей РФ к участию в международном саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа в Киеве, но готова к диалогу с Россией о Крыме. При том ранее Кулеба публично приглашал российских представителей на саммит."То они приглашают Россию на свою "Крымскую платформу", то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда - цирк с конями", - сказал РИА Новости Молохов.При этом Молохов подчеркнул, что ради смеха как руководитель Международной ассоциации "Таврида", учрежденной в Брюсселе, подал на официальном сайте "Крымской платформы" заявку на участие как спикер."С нетерпением жду теперь ответа. Уж очень хочется участникам русофобского шабаша испортить обедню. Впрочем, на какую-либо реакцию со стороны организаторов я не рассчитываю", - подчеркнул Молохов.По его словам, участникам саммита было бы полезно узнать отношение к ним самих крымчан, после устроенных блокад полуострова, включая водную и энергетическую, а также санкционной политики.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, участие в саммите уже подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210814/krym-1745720807.html

https://ria.ru/20210812/lavrov-1745478446.html

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в мире, украина, киев, республика крым, россия, александр молохов