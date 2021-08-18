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В Крыму назвали приглашение России на "Крымскую платформу" цирком
В Крыму назвали приглашение России на "Крымскую платформу" цирком - РИА Новости, 18.08.2021
В Крыму назвали приглашение России на "Крымскую платформу" цирком
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал цирком ситуацию... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:04
2021-08-18T10:04
в мире
украина
киев
республика крым
россия
александр молохов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал цирком ситуацию с приглашением России на предстоящий украинский саммит "Крымская платформа".Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, его страна не приглашала представителей РФ к участию в международном саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа в Киеве, но готова к диалогу с Россией о Крыме. При том ранее Кулеба публично приглашал российских представителей на саммит."То они приглашают Россию на свою "Крымскую платформу", то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда - цирк с конями", - сказал РИА Новости Молохов.При этом Молохов подчеркнул, что ради смеха как руководитель Международной ассоциации "Таврида", учрежденной в Брюсселе, подал на официальном сайте "Крымской платформы" заявку на участие как спикер."С нетерпением жду теперь ответа. Уж очень хочется участникам русофобского шабаша испортить обедню. Впрочем, на какую-либо реакцию со стороны организаторов я не рассчитываю", - подчеркнул Молохов.По его словам, участникам саммита было бы полезно узнать отношение к ним самих крымчан, после устроенных блокад полуострова, включая водную и энергетическую, а также санкционной политики.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, участие в саммите уже подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
https://ria.ru/20210814/krym-1745720807.html
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в мире, украина, киев, республика крым, россия, александр молохов
10:04 18.08.2021
 
В Крыму назвали приглашение России на "Крымскую платформу" цирком

Представитель Крыма Молохов назвал приглашение России на "Крымскую платформу" цирком с конями

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал цирком ситуацию с приглашением России на предстоящий украинский саммит "Крымская платформа".
Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, его страна не приглашала представителей РФ к участию в международном саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа в Киеве, но готова к диалогу с Россией о Крыме. При том ранее Кулеба публично приглашал российских представителей на саммит.
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"То они приглашают Россию на свою "Крымскую платформу", то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда - цирк с конями", - сказал РИА Новости Молохов.
При этом Молохов подчеркнул, что ради смеха как руководитель Международной ассоциации "Таврида", учрежденной в Брюсселе, подал на официальном сайте "Крымской платформы" заявку на участие как спикер.
"С нетерпением жду теперь ответа. Уж очень хочется участникам русофобского шабаша испортить обедню. Впрочем, на какую-либо реакцию со стороны организаторов я не рассчитываю", - подчеркнул Молохов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем
По его словам, участникам саммита было бы полезно узнать отношение к ним самих крымчан, после устроенных блокад полуострова, включая водную и энергетическую, а также санкционной политики.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, участие в саммите уже подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
 
В миреУкраинаКиевРеспублика КрымРоссияАлександр Молохов
 
 
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