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В Крыму назвали "Крымскую платформу" актом дипломатической агрессии
В Крыму назвали "Крымскую платформу" актом дипломатической агрессии - РИА Новости, 18.08.2021
В Крыму назвали "Крымскую платформу" актом дипломатической агрессии
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" актом дипломатической агрессии. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T07:56
2021-08-18T07:56
в мире
украина
республика крым
реакция на события на украине
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" актом дипломатической агрессии.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, его страна не приглашала представителей РФ к участию в международном саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа в Киеве, но готова к диалогу с Россией о Крыме.По его словам, Крым является неотъемлемой частью России, что закреплено в новой редакции Конституции страны, поэтому участие российской стороны в предстоящем саммите исключено.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, участие в саммите уже подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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в мире, украина, республика крым, реакция на события на украине, россия
07:56 18.08.2021
 
В Крыму назвали "Крымскую платформу" актом дипломатической агрессии

В Крыму назвали предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" актом дипломатической агрессии

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" актом дипломатической агрессии.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, его страна не приглашала представителей РФ к участию в международном саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа в Киеве, но готова к диалогу с Россией о Крыме.
"Крымская платформа", независимо от того, кто примет в ней участие, является актом дипломатической агрессии в отношении Российской Федерации, так как на ней будет идти речь о нарушении территориальной целостности нашей страны", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, Крым является неотъемлемой частью России, что закреплено в новой редакции Конституции страны, поэтому участие российской стороны в предстоящем саммите исключено.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, участие в саммите уже подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
00:50
Депутат Госдумы рассказал, когда будет возможен диалог с Киевом по Крыму
 
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