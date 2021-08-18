https://ria.ru/20210818/krym-1746164159.html

В Крыму назвали "Крымскую платформу" актом дипломатической агрессии

В Крыму назвали "Крымскую платформу" актом дипломатической агрессии - РИА Новости, 18.08.2021

В Крыму назвали "Крымскую платформу" актом дипломатической агрессии

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" актом дипломатической агрессии. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T07:56

2021-08-18T07:56

2021-08-18T07:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" актом дипломатической агрессии.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, его страна не приглашала представителей РФ к участию в международном саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа в Киеве, но готова к диалогу с Россией о Крыме.По его словам, Крым является неотъемлемой частью России, что закреплено в новой редакции Конституции страны, поэтому участие российской стороны в предстоящем саммите исключено.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, участие в саммите уже подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210818/krym-1746155871.html

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