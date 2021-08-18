https://ria.ru/20210818/krym-1746156311.html

Львовский журналист потребовал депортировать крымчан через Керченский мост

Львовский журналист потребовал депортировать крымчан через Керченский мост - РИА Новости, 18.08.2021

Львовский журналист потребовал депортировать крымчан через Керченский мост

В Крыму всегда превалировали пророссийские настроения, поэтому симпатизирующее Москве население полуострова следует "депортировать через Керченский мост", с... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T01:06

2021-08-18T01:06

2021-08-18T01:06

в мире

украина

республика крым

остап дроздов

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Крыму всегда превалировали пророссийские настроения, поэтому симпатизирующее Москве население полуострова следует "депортировать через Керченский мост", с таким заявлением в эфире телеканала "ITV" выступил львовский журналист Остап Дроздов.С воссоединением Крыма с Россией ситуация изменилась "в еще худшую сторону" из-за того, что у всех жителей российские паспорта, пожаловался ДроздовВ настоящее время, признал он, Украина не может вернуть регион. Однако в случае такого сценария, по его словам, следует депортировать пророссийских граждан через Керченский мост, "завалить" сам мост и "запустить крокодилов", чтобы "освободить территорию полностью".Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.Остап Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".

https://ria.ru/20210701/pomoyka-1739338369.html

украина

республика крым

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в мире, украина, республика крым, остап дроздов