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Львовский журналист потребовал депортировать крымчан через Керченский мост
Львовский журналист потребовал депортировать крымчан через Керченский мост - РИА Новости, 18.08.2021
Львовский журналист потребовал депортировать крымчан через Керченский мост
В Крыму всегда превалировали пророссийские настроения, поэтому симпатизирующее Москве население полуострова следует "депортировать через Керченский мост", с... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T01:06
2021-08-18T01:06
2021-08-18T01:06
в мире
украина
республика крым
остап дроздов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Крыму всегда превалировали пророссийские настроения, поэтому симпатизирующее Москве население полуострова следует "депортировать через Керченский мост", с таким заявлением в эфире телеканала "ITV" выступил львовский журналист Остап Дроздов.С воссоединением Крыма с Россией ситуация изменилась "в еще худшую сторону" из-за того, что у всех жителей российские паспорта, пожаловался ДроздовВ настоящее время, признал он, Украина не может вернуть регион. Однако в случае такого сценария, по его словам, следует депортировать пророссийских граждан через Керченский мост, "завалить" сам мост и "запустить крокодилов", чтобы "освободить территорию полностью".Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.Остап Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".
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в мире, украина, республика крым, остап дроздов
Львовский журналист потребовал депортировать крымчан через Керченский мост
Львовский журналист Дроздов призвал выслать крымчан через Керченский мост и "запустить крокодилов"
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
В Крыму всегда превалировали пророссийские настроения, поэтому симпатизирующее Москве население полуострова следует "депортировать через Керченский мост", с таким заявлением в эфире телеканала "ITV"
выступил львовский журналист Остап Дроздов
.
"Когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, давно, еще в нулевых годах, то я попадал в Россию", - признался он.
С воссоединением Крыма с Россией ситуация изменилась "в еще худшую сторону" из-за того, что у всех жителей российские паспорта, пожаловался Дроздов
В настоящее время, признал он, Украина не может вернуть регион. Однако в случае такого сценария, по его словам, следует депортировать пророссийских граждан через Керченский мост, "завалить" сам мост и "запустить крокодилов", чтобы "освободить территорию полностью".
Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Остап Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".