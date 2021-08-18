https://ria.ru/20210818/krym-1746155871.html

Депутат Госдумы рассказал, когда будет возможен диалог с Киевом по Крыму

Депутат Госдумы рассказал, когда будет возможен диалог с Киевом по Крыму - РИА Новости, 18.08.2021

Депутат Госдумы рассказал, когда будет возможен диалог с Киевом по Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что диалог с Украиной по Крыму, о возможности которого говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T00:50

2021-08-18T00:50

2021-08-18T05:18

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украина

республика крым

михаил шеремет

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что диалог с Украиной по Крыму, о возможности которого говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, реален только при условии, если киевские власти выразят готовность признать российский статус Крыма.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, его страна не приглашала представителей России участвовать в международном саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа в Киеве, но готова к диалогу с Россией о Крыме. Его российский коллега Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".По его словам, Украина и международное сообщество должны считаться с демократическим выбором крымчан, сделанным на референдуме в 2014 году.

https://ria.ru/20210817/barrel-1746148224.html

украина

республика крым

россия

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в мире, украина, республика крым, михаил шеремет, россия