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Олег Кожемяко: площадка ВЭФ-2021 станет настоящим островом безопасности

Олег Кожемяко: площадка ВЭФ-2021 станет настоящим островом безопасности - РИА Новости, 18.08.2021

Олег Кожемяко: площадка ВЭФ-2021 станет настоящим островом безопасности

Площадка Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке станет настоящим "островом безопасности" во время пандемии коронавируса, уверен губернатор... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:00

2021-08-18T10:00

2021-08-18T10:03

интервью

хабаровский край

олег кожемяко

фонд "росконгресс"

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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Площадка Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке станет настоящим "островом безопасности" во время пандемии коронавируса, уверен губернатор Приморского края Олег Кожемяко. О том, как и где участники форума будут проходить тестирование на COVID-19, как организаторы использовали опыт проведения ПМЭФ, и будут ли рестораны во Владивостоке работать по ночам в дни форума, он рассказал в интервью РИА Новости.– Олег Николаевич, как Приморский край готовится к проведению Восточного экономического форума?– Готовимся активно, времени осталось совсем немного. Первым гостей встречает международный аэропорт Владивосток, где уже решены все регламентные вопросы: увеличение количества персонала, вопросы обслуживания официальных лиц и делегаций, разработаны схемы движения транспорта. Безусловно, участников необходимо с комфортом разместить. Для этой цели подготовлено около шести тысяч гостиничных номеров в 24 гостиницах.Нельзя забывать и об организации досуга. Приморью есть чем гордиться в области искусства. И мы будем рады показать нашим гостям приморские "жемчужины" в сфере культуры, среди которых Музей Арсеньева и Владивостокская крепость, которые познакомят желающих с богатой историей нашего края, также готовы удивить участников Приморская сцена Мариинского театра, картинная галерея и филармония.Не менее насыщенная программа и для любителей активного времяпрепровождения: состоится ежегодный международный турнир по дзюдо под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина, мероприятия по парусному спорту, II Межрегиональный фестиваль "Дальневосточные игры" среди субъектов Дальневосточного федерального округа, забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока, футбольный матч между командами Хабаровского края и Приморского края в рамках Первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги Ю-15, этап мирового тура по керлингу.Большое внимание мы уделяем тому впечатлению, которое произведет на гостей сама площадка форума. Идет строительство павильонов на выставке "Улица Дальнего Востока", где субъекты макрорегиона традиционно продемонстрируют свои достижения, особенности, а также будут представлены различные спортивные и культурные площадки. Пройдет все в несколько усеченном варианте, исходя из эпидобстановки, но основной формат будет выдержан.Меняется и облик самой столицы Дальнего Востока. Владивосток ведет активную подготовку к встрече гостей. Идут работы по приведению в надлежащий вид объектов "гостевого маршрута" в столице Приморья: фасадов зданий, дорог, общественных пространств. Все средства из краевого бюджета, направленные на эти цели, являются инвестициями в комфорт горожан, в их удовлетворенность столицей.– Как будет обеспечена безопасность гостей?– Площадка ВЭФ станет настоящим "островом безопасности" – прежде чем попасть на мероприятия форума, участникам и сотрудникам предстоит пройти тестирование на COVID-19.В конце июля на местах проведения форума отработала выездная группа фонда "Росконгресс". На повестке были все вопросы обеспечения необходимых мер в период проведения ВЭФ – это работа точек ПЦР-тестирования, скоростная доставка биоматериала непосредственно в лаборатории, подбор и обучение медперсонала, порядок и условия содержания контактных лиц различных категорий, комплексная цифровизация всех процессов и другие.Кроме того, каждый день ведут масштабную работу специалисты рабочей группы оргкомитета ВЭФ по реализации противоэпидемиологических мероприятий. Так, все сотрудники, обеспечивающие проведение мероприятий ВЭФ, вакцинируются от коронавирусной инфекции в обязательном порядке.Все мероприятия будут проходить строго согласно ограничительных мер и, конечно, с соблюдением масочного режима. В помещениях планируется шахматная рассадка или частичное заполнение залов, группами до 40 человек.– Изучали ли вы опыт властей Петербурга по проведению ПМЭФ, консультировались ли с ними?– Безусловно, мы опирались на опыт подготовки ПМЭФ, заимствовали множество решений. Для примера, обязательное ПЦР-тестирование участников. Для удобства гостей форума увеличено количество пунктов ПЦР-тестирования в Москве и во Владивостоке, в том числе в аэропорту, кампусе ДВФУ, здании правительства Приморского края и гостиницах.– Точки тестирования будут только на острове или в городе и аэропорту тоже? Нет ли опасений, что в пунктах тестирования возникнут очереди из-за того, что основная масса участников форума прилетит в один день?– Что касается аэропорта, на его территории уже размещены четыре пункта забора биоматериала. Готовится к запуску мобильный пункт ПЦР-тестирования. С 30 августа по 3 сентября будут открыты дополнительные пункты в VIP-зале и общей зоне терминала. В целом будут работать более 60 столов забора биоматериала. Запланировано достаточное количество точек тестирования, поэтому в этом вопросе нет повода для волнения.– В последние два месяца в крае фиксируется ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом. Нет ли опасений, что ситуация может повлиять на проведение форума, учитывая, что многие жители Владивостока и Приморья будут работать на площадке? Будут ли усилены требования к работникам форума? Не рассматривается ли вариант допускать к работе на площадке только вакцинированных сотрудников? Не планируете ли открыть на площадке форума пункт вакцинации?– Меры при подготовке и проведении форума будут усилены. Для всех его участников и сотрудников будет необходим отрицательный тест. Дополнительно тестирование будет проводиться на кампусе ДВФУ, в местах проживания, в аэропорту, в правительстве Приморского края.Сотрудники, обеспечивающие мероприятия форума, для допуска на площадку должны быть вакцинированы, если не перенесли заболевание в течение последних шести месяцев. Также на площадке форума планируется вакцинация против сезонного гриппа.На площадках проведения ВЭФ-2021, а также на всех культурных и спортивных мероприятиях форума будут дежурить бригады скорой помощи, которые смогут не только оказать помощь на месте, но и обеспечить экстренную госпитализацию при тяжелых заболеваниях и травмах, эвакуировать с площадок людей с температурой выше 37,1°С или признаками инфекционного заболевания.Сейчас, когда на площадке идут монтажные работы, всем участникам и персоналу измеряют температуру бесконтактным способом. Естественно, лица с повышенной температурой или признаками заболевания на площадку форума не допускаются. Информация о тех, у кого такие симптомы выявлены, оперативно сообщается сотрудникам, которые курируют медицинское обеспечение на ВЭФ-2021. Такой системный подход позволяет полностью контролировать уровень заболеваемости в крае, минимизируя риски увеличения роста заболеваемости.– В Приморье, как и во многих регионах, ограничена работа заведений общепита в ночное время. Не планируется ли как-то смягчить эти ограничения в дни форума?– По рекомендации Роспотребнадзора смягчение ограничений не планируется.– Какие еще работы планируется провести до сентября в части обновления инфраструктуры города: ремонта дорог, фасадов по гостевому пути? Сколько собственных средств край потратил на подготовку к ВЭФ? Сколько средств региону уже выделено по линии Минвостокразвития? Сколько еще ожидается? Достаточно ли будет этой суммы? Какие объекты будут отремонтированы и построены на эти федеральные средства?– Такие масштабные мероприятия как ВЭФ – это всегда хорошая возможность для развития инфраструктуры региона, дополнительного развития территории. Каждый форум делает Владивосток еще лучше. Только на прошлой неделе на эти цели из федерального бюджета дополнительно выделено 780 миллионов рублей. Эти деньги мы вкладываем в те вопросы, решение которых не только важно для подготовки к форуму, но и необходимо самим жителям Владивостока. Это работы по ремонту дорожной сети в разных районах города и, естественно, ремонт дороги на сам остров Русский. Изменится внешний облик города и благодаря ремонту фасадов жилых домов, дополнительному освещению дворов. На острове появятся новые дорожки для бегунов и велосипедистов, сможем зимой и летом заниматься спортом на открытом воздухе. Перемены коснутся и набережной кампуса. В этот раз павильоны будут капитальными, и по завершению работы ВЭФ они откроются как кафе, детские зоны, курсы йоги и другие площадки проведения досуга.У нас давно требуют ремонта два пирса напротив спорткомплекса "Олимпиец", при поддержке средств Минвостокразвития мы к сентябрю этот вопрос решим и откроем их для посещения уже обновленными. Конечно, не могли остаться незамеченными для горожан изменения в облике площади Борцов Революции. Благодаря поддержке Сбербанка России здесь появится фонтан, а с помощью средств, выделенных по поручению вице-премьера Юрия Трутнева, мы проведем работы по обновлению асфальтового покрытия и украсим площадь.– Представители каких стран подтвердили очное участие в форуме? Планируются ли у вас встречи, переговоры с ними?– Президент России на внеочередной неформальной встрече лидеров экономик форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" отметил вклад бизнес-форумов, которые должны проходить с учетом всех противоэпидемических требований, и пригласил гостей во Владивосток для поиска путей оживления экономики стран. И мы ожидаем участие гостей высокого уровня как в традиционном – очном, так и в онлайн-формате. Рассчитываем, что представители экономик АТЭС примут деятельное участие в работе ВЭФ-2021. Сейчас 51 иностранное государство подтвердило свое участие.

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https://ria.ru/20210809/test-1745035495.html

https://ria.ru/20210715/kobyakov-1741357759.html

https://realty.ria.ru/20210810/vladivostok-1745137496.html

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интервью, хабаровский край, олег кожемяко, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)