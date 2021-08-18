https://ria.ru/20210818/kotiki-1746167235.html

Волонтеры освободили более 60 морских котиков от мусора вблизи Сахалина

Волонтеры освободили более 60 морских котиков от мусора вблизи Сахалина - РИА Новости, 18.08.2021

Волонтеры освободили более 60 морских котиков от мусора вблизи Сахалина

Волонтеры из клуба "Бумеранг" освободили от пластикового мусора десятки морских котиков у Сахалина, один из которых застрял головой в сиденье от унитаза,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:37

2021-08-18T08:37

2021-08-18T09:51

сахалин

охотское море

хорошие новости

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг — РИА Новости. Волонтеры из клуба "Бумеранг" освободили от пластикового мусора десятки морских котиков у Сахалина, один из которых застрял головой в сиденье от унитаза, сообщили в пресс-службе организации."На острове Тюлений завершилась экспедиция по оказанию помощи травмированным тюленям. Команда, состоящая из общественников, ученых и ветеринарных врачей, освободила от пластикового мусора 64 северных морских котика", — говорится в сообщении.По данным "Бумеранга", освобожденные животные несли на себе не только рыболовные сети, но и резинки, обрывки обвязочных шнуров с петлей на конце."Незаживающая кровоточащая рана была нанесена простой пластиковой мочалкой, в ручку которой котик ухитрился просунуть свою голову. На голове сивуча мы обнаружили даже сиденье от унитаза", — сообщили активисты.Из 64 травмированных тюленей половину освободили от пластиковых удавок с применением седативных препаратов и столько же при помощи сачка и телескопического шеста.Остров Тюлений протяженностью 636 метров и шириной от 40 до 90 метров расположен в Охотском море в 12 километрах к юго-западу от Сахалина. Это место лежбища морских котиков, его называют родильным домом тюленей. Большим судам запрещено подходить к острову, а самолетам и вертолетам — пролетать над ним.

https://ria.ru/20210817/bizony-1746125127.html

сахалин

охотское море

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сахалин, охотское море