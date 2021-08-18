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Брошенный в аэропорту Кольцово кот умер

Брошенный в аэропорту Кольцово кот умер - РИА Новости, 18.08.2021

Брошенный в аэропорту Кольцово кот умер

В Екатеринбурге умер кот, которого хозяйка бросила в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает E1.RU. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T20:09

2021-08-18T20:09

2021-08-18T20:53

екатеринбург

кольцово

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге умер кот, которого хозяйка бросила в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает E1.RU."У него была кошачья чумка. Когда мы его забирали, об этом, конечно, никто не сказал. Я его лечила, отдала в ветклинику", — рассказала новая хозяйка кота Наталья. По ее словам, ветеринары неделю боролись за жизнь питомца, но спасти его не смогли.По мнению женщины, предыдущая хозяйка неправильно заботилась о коте и нарушила многие рекомендации врачей.Животное нашли 13 июля на привокзальной площади, затем его передали в приют "Клякса". Как выяснилось, жительница Екатеринбурга приехала в аэропорт с котом, но не знала, что на него нужно купить отдельный билет. Тогда она бросила питомца на улице и улетела.Свердловская транспортная прокуратура потребовала, чтобы полиция провела проверку этой ситуации.

екатеринбург

кольцово

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2021

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"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомца В аэропорту Екатеринбурга бросили кота. Одна из пассажирок собиралась лететь со своим питомцем в Москву, но не знала, что на животное нужно оформлять документы. Поэтому улетела одна. Сотрудники "Кольцово" заметили оставленного кота и передали его в приют. Назвать решили – Кольцов, в честь аэропорта. Четвероногому герою около 10 месяцев. Он абсолютно здоров. Работники приюта уверены, что популярность поможет Кольцову найти новый дом и постоянного хозяина. 2021-08-18T20:09 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, кольцово