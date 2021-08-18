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Брошенный в аэропорту Кольцово кот умер
Брошенный в аэропорту Кольцово кот умер - РИА Новости, 18.08.2021
Брошенный в аэропорту Кольцово кот умер
В Екатеринбурге умер кот, которого хозяйка бросила в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает E1.RU. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:09
2021-08-18T20:09
2021-08-18T20:53
екатеринбург
кольцово
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге умер кот, которого хозяйка бросила в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает E1.RU."У него была кошачья чумка. Когда мы его забирали, об этом, конечно, никто не сказал. Я его лечила, отдала в ветклинику", — рассказала новая хозяйка кота Наталья. По ее словам, ветеринары неделю боролись за жизнь питомца, но спасти его не смогли.По мнению женщины, предыдущая хозяйка неправильно заботилась о коте и нарушила многие рекомендации врачей.Животное нашли 13 июля на привокзальной площади, затем его передали в приют "Клякса". Как выяснилось, жительница Екатеринбурга приехала в аэропорт с котом, но не знала, что на него нужно купить отдельный билет. Тогда она бросила питомца на улице и улетела.Свердловская транспортная прокуратура потребовала, чтобы полиция провела проверку этой ситуации.
екатеринбург
кольцово
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомца
В аэропорту Екатеринбурга бросили кота. Одна из пассажирок собиралась лететь со своим питомцем в Москву, но не знала, что на животное нужно оформлять документы. Поэтому улетела одна. Сотрудники "Кольцово" заметили оставленного кота и передали его в приют. Назвать решили – Кольцов, в честь аэропорта. Четвероногому герою около 10 месяцев. Он абсолютно здоров. Работники приюта уверены, что популярность поможет Кольцову найти новый дом и постоянного хозяина.
2021-08-18T20:09
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PT1M25S
РИА Новости
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РИА Новости
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екатеринбург, кольцово
20:09 18.08.2021 (обновлено: 20:53 18.08.2021)
Брошенный в аэропорту Кольцово кот умер
В Екатеринбурге умер кот, которого хозяйка бросила в аэропорту Кольцово
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
В Екатеринбурге
умер кот, которого хозяйка бросила в аэропорту Кольцово
. Об этом сообщает E1.RU
.
"У него была кошачья чумка. Когда мы его забирали, об этом, конечно, никто не сказал. Я его лечила, отдала в ветклинику", — рассказала новая хозяйка кота Наталья. По ее словам, ветеринары неделю боролись за жизнь питомца, но спасти его не смогли.
По мнению женщины, предыдущая хозяйка неправильно заботилась о коте и нарушила многие рекомендации врачей.
Животное нашли 13 июля на привокзальной площади, затем его передали в приют "Клякса". Как выяснилось, жительница Екатеринбурга приехала в аэропорт с котом, но не знала, что на него нужно купить отдельный билет. Тогда она бросила питомца на улице и улетела.
Свердловская транспортная прокуратура потребовала, чтобы полиция провела проверку этой ситуации.