https://ria.ru/20210818/korrida-1746287675.html

В испанском городе отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков

В испанском городе отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков - РИА Новости, 18.08.2021

В испанском городе отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков

Мэр испанского Хихона социалистка Ана Гонсалес заявила об отмене корриды в городе в связи с недопустимыми, по ее мнению, кличками быков, которые участвовали в... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T23:50

2021-08-18T23:50

2021-08-18T23:50

в мире

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/36/1551553620_0:260:3176:2047_1920x0_80_0_0_c32930ec650d66f33721b7449d5d2966.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мэр испанского Хихона социалистка Ана Гонсалес заявила об отмене корриды в городе в связи с недопустимыми, по ее мнению, кличками быков, которые участвовали в последних боях, передает агентство Europe Press.Бои быков, которые, возможно, станут для Хихона последними, состоялись 13,14 и 15 августа. Градоначальницу возмутили клички двух участников этих состязаний – Феминист и Нигериец.По словам Гонсалес, мэрия не намерена терпеть "подобные имена", поскольку в городе создается система гендерного равенства, предусматривающая возможность безболезненной интеграции человека любой национальности. Она заявила, что организаторы корриды таким образом "пересекли сразу несколько красных линий".Представители оппозиционной Народной партии уже заявили, что Гонсалес "делает из себя посмешище". Они приступили к сбору подписей против принятого властями решения.В Союзе заводчиков быков для корриды (UCTL) объяснили, что животные получили вызвавшие скандал имена, поскольку происходят от коров по имени Феминистка и Нигерийка, 35-летняя родословная которых исключает "политический и социальный контекст".

https://ria.ru/20180709/1524210193.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания