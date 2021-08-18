https://ria.ru/20210818/korrida-1746287675.html
В испанском городе отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков
В испанском городе отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков - РИА Новости, 18.08.2021
В испанском городе отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков
Мэр испанского Хихона социалистка Ана Гонсалес заявила об отмене корриды в городе в связи с недопустимыми, по ее мнению, кличками быков, которые участвовали в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T23:50
2021-08-18T23:50
2021-08-18T23:50
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испания
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мэр испанского Хихона социалистка Ана Гонсалес заявила об отмене корриды в городе в связи с недопустимыми, по ее мнению, кличками быков, которые участвовали в последних боях, передает агентство Europe Press.Бои быков, которые, возможно, станут для Хихона последними, состоялись 13,14 и 15 августа. Градоначальницу возмутили клички двух участников этих состязаний – Феминист и Нигериец.По словам Гонсалес, мэрия не намерена терпеть "подобные имена", поскольку в городе создается система гендерного равенства, предусматривающая возможность безболезненной интеграции человека любой национальности. Она заявила, что организаторы корриды таким образом "пересекли сразу несколько красных линий".Представители оппозиционной Народной партии уже заявили, что Гонсалес "делает из себя посмешище". Они приступили к сбору подписей против принятого властями решения.В Союзе заводчиков быков для корриды (UCTL) объяснили, что животные получили вызвавшие скандал имена, поскольку происходят от коров по имени Феминистка и Нигерийка, 35-летняя родословная которых исключает "политический и социальный контекст".
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в мире, испания
В испанском городе отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков
Мэр испанского города Хихона отменила корриду из-за неполиткорректных кличек быков
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Мэр испанского
Хихона социалистка Ана Гонсалес заявила об отмене корриды в городе в связи с недопустимыми, по ее мнению, кличками быков, которые участвовали в последних боях, передает агентство Europe Press
.
Бои быков, которые, возможно, станут для Хихона последними, состоялись 13,14 и 15 августа. Градоначальницу возмутили клички двух участников этих состязаний – Феминист и Нигериец.
По словам Гонсалес, мэрия не намерена терпеть "подобные имена", поскольку в городе создается система гендерного равенства, предусматривающая возможность безболезненной интеграции человека любой национальности. Она заявила, что организаторы корриды таким образом "пересекли сразу несколько красных линий".
Представители оппозиционной Народной партии уже заявили, что Гонсалес "делает из себя посмешище". Они приступили к сбору подписей против принятого властями решения.
В Союзе заводчиков быков для корриды (UCTL) объяснили, что животные получили вызвавшие скандал имена, поскольку происходят от коров по имени Феминистка и Нигерийка, 35-летняя родословная которых исключает "политический и социальный контекст".