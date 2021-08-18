https://ria.ru/20210818/koronavirus-1746191204.html
В России за сутки выписали 20 713 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 20 713 человек после COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2021
В России за сутки выписали 20 713 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 20 713 человек после COVID-19, за все время - 5 939 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:34
2021-08-18T11:34
2021-08-18T11:34
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 20 713 человек после COVID-19, за все время - 5 939 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 713 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 939 037", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 3 029 человек, в Подмосковье - 1 861, в Санкт-Петербурге - 1 786.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 20 713 человек после COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 20 713 человек после COVID-19