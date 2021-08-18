https://ria.ru/20210818/koronavirus-1746191204.html

В России за сутки выписали 20 713 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 20 713 человек после COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2021

В России за сутки выписали 20 713 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 20 713 человек после COVID-19, за все время - 5 939 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:34

2021-08-18T11:34

2021-08-18T11:34

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 20 713 человек после COVID-19, за все время - 5 939 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 713 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 939 037", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 3 029 человек, в Подмосковье - 1 861, в Санкт-Петербурге - 1 786.

https://ria.ru/20210723/oslozhneniya-1742603997.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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