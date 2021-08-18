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Санкт-Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19
Санкт-Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2021
Санкт-Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Санкт-Петербурге - 1 636, Москве - 1 590, Подмосковье - 1240, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:34
2021-08-18T11:34
2021-08-18T11:34
распространение коронавируса
общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Санкт-Петербурге - 1 636, Москве - 1 590, Подмосковье - 1240, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург - 1 636, 2. Москва - 1 590, 3. Московская область - 1 240", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 29, Чукотском автономном округе - 14, Ненецком автономном округе - 8.
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Санкт-Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге — 1 636