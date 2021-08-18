https://ria.ru/20210818/koronavirus-1746191082.html

Санкт-Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19

Санкт-Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2021

Санкт-Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Санкт-Петербурге - 1 636, Москве - 1 590, Подмосковье - 1240, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:34

2021-08-18T11:34

2021-08-18T11:34

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600903461_212:348:2496:1633_1920x0_80_0_0_1eeaccdc4c5c6d97cc12b7f8964b1004.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Санкт-Петербурге - 1 636, Москве - 1 590, Подмосковье - 1240, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург - 1 636, 2. Москва - 1 590, 3. Московская область - 1 240", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 29, Чукотском автономном округе - 14, Ненецком автономном округе - 8.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии