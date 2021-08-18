https://ria.ru/20210818/koronavirus-1746158825.html

В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием

В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием - РИА Новости, 18.08.2021

В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием

Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T03:16

2021-08-18T03:16

2021-08-18T07:33

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр горелов

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что основные данные о коронавирусе уже получены, но вирус постоянно изменяется, поэтому нельзя говорить о том, что поставлена точка в его изучении.Вирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил Горелов.Пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания, заключил ученый.Ранее первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса удастся сформировать в ближайшее время. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости отметил, что при реализация этой задачи поможет взять эпидемиологический процесс под контроль и снизить число одномоментно заболевших.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов