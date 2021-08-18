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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210818/koronavirus-1746158825.html
В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием
В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием - РИА Новости, 18.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием
Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T03:16
2021-08-18T07:33
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что основные данные о коронавирусе уже получены, но вирус постоянно изменяется, поэтому нельзя говорить о том, что поставлена точка в его изучении.Вирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил Горелов.Пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания, заключил ученый.Ранее первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса удастся сформировать в ближайшее время. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости отметил, что при реализация этой задачи поможет взять эпидемиологический процесс под контроль и снизить число одномоментно заболевших.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
03:16 18.08.2021 (обновлено: 07:33 18.08.2021)
 
В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием

Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов: COVID-19 станет сезонным после иммунизации 80% населения

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках
Прохожие в защитных масках - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет – это 80 процентов", - пояснил Горелов.

Он отметил, что основные данные о коронавирусе уже получены, но вирус постоянно изменяется, поэтому нельзя говорить о том, что поставлена точка в его изучении.
Вирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил Горелов.
Пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания, заключил ученый.
Ранее первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса удастся сформировать в ближайшее время. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости отметил, что при реализация этой задачи поможет взять эпидемиологический процесс под контроль и снизить число одномоментно заболевших.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Горелов
 
 
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