https://ria.ru/20210818/korabl-1746175830.html
Российский большой противолодочный корабль вошел в Средиземное море
Российский большой противолодочный корабль вошел в Средиземное море - РИА Новости, 18.08.2021
Российский большой противолодочный корабль вошел в Средиземное море
Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море, там он присоединится к группировке кораблей Военно-морского флота... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:07
2021-08-18T10:07
2021-08-18T10:07
безопасность
вмф рф
гибралтар
атлантический океан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155925/28/1559252825_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_75cc987d9de0affc042a5b8117ba9d4c.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море, там он присоединится к группировке кораблей Военно-морского флота РФ, сообщили в пресс-службе Северного флота."Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Вице-адмирал Кулаков", выполняющий задачи дальнего похода, вошел в Средиземное море. Сегодня ночью он прошёл пролив Гибралтар. Корабль держит курс в восточном направлении", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Средиземном море корабль будет действовать в составе группировки кораблей ВМФ России. В ближайшее время планируется остановка "Вице-адмирала Кулакова" в точке якорной стоянки в море Альборан для пополнения запасов.Из главной базы Северного флота города Североморска корабль вышел 28 июня. Его экипаж принял участие в Главном военно-морском параде, а после его завершения отметился на командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота в Атлантическом океане.
https://ria.ru/20210724/korabli-1742574032.html
гибралтар
атлантический океан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155925/28/1559252825_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_521cf38e369962d98cbcab2a9d1f1f63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вмф рф, гибралтар, атлантический океан, россия
Российский большой противолодочный корабль вошел в Средиземное море
Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море