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Российский большой противолодочный корабль вошел в Средиземное море

Российский большой противолодочный корабль вошел в Средиземное море - РИА Новости, 18.08.2021

Российский большой противолодочный корабль вошел в Средиземное море

Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море, там он присоединится к группировке кораблей Военно-морского флота... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:07

2021-08-18T10:07

2021-08-18T10:07

безопасность

вмф рф

гибралтар

атлантический океан

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море, там он присоединится к группировке кораблей Военно-морского флота РФ, сообщили в пресс-службе Северного флота."Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Вице-адмирал Кулаков", выполняющий задачи дальнего похода, вошел в Средиземное море. Сегодня ночью он прошёл пролив Гибралтар. Корабль держит курс в восточном направлении", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Средиземном море корабль будет действовать в составе группировки кораблей ВМФ России. В ближайшее время планируется остановка "Вице-адмирала Кулакова" в точке якорной стоянки в море Альборан для пополнения запасов.Из главной базы Северного флота города Североморска корабль вышел 28 июня. Его экипаж принял участие в Главном военно-морском параде, а после его завершения отметился на командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота в Атлантическом океане.

https://ria.ru/20210724/korabli-1742574032.html

гибралтар

атлантический океан

россия

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безопасность, вмф рф, гибралтар, атлантический океан, россия