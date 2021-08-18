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Туризм
https://ria.ru/20210818/koltsovo-1746244155.html
Из Екатеринбурга в Анталью начнет полеты лоукостер
Из Екатеринбурга в Анталью начнет полеты лоукостер - РИА Новости, 18.08.2021
Из Екатеринбурга в Анталью начнет полеты лоукостер
Авиакомпания "Победа" объявила, что запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью с первого сентября, сообщается на сайте международного аэропорта... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:06
2021-08-18T19:06
туризм
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анталья (провинция)
победа (авиакомпания)
екатеринбург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" объявила, что запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью с первого сентября, сообщается на сайте международного аэропорта "Кольцово".Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям — на самолете Boeing-737 с вместимостью до 189 пассажиров.Вылеты из столицы Урала запланированы на 07:30, из Антальи — в 11:00 по местному времени. Минимальная стоимость полета в начале сентября составит от шести тысяч рублей в одну сторону без багажа (за него придется доплатить около 1700 рублей).На данный момент лоукостер выполняет стыковочные рейсы по этому направлению: из Екатеринбурга в Турцию через московский аэропорт "Внуково", из-за чего время в пути занимает не 4,5 часа, а восемь.Напомним, сейчас добраться до Антальи из Екатеринбурга можно на самолетах пяти авиакомпаний: Azur Air, Royal Flight, Nordwind, "Россия" и "Уральские авиалинии".
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турция
кольцово
анталья (провинция)
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турция, кольцово, новости - туризм, анталья (провинция), победа (авиакомпания), екатеринбург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы
19:06 18.08.2021
 

Из Екатеринбурга в Анталью начнет полеты лоукостер

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" объявила, что запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью с первого сентября, сообщается на сайте международного аэропорта "Кольцово".
Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям — на самолете Boeing-737 с вместимостью до 189 пассажиров.
Вылеты из столицы Урала запланированы на 07:30, из Антальи — в 11:00 по местному времени. Минимальная стоимость полета в начале сентября составит от шести тысяч рублей в одну сторону без багажа (за него придется доплатить около 1700 рублей).
На данный момент лоукостер выполняет стыковочные рейсы по этому направлению: из Екатеринбурга в Турцию через московский аэропорт "Внуково", из-за чего время в пути занимает не 4,5 часа, а восемь.
Напомним, сейчас добраться до Антальи из Екатеринбурга можно на самолетах пяти авиакомпаний: Azur Air, Royal Flight, Nordwind, "Россия" и "Уральские авиалинии".
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ТуризмТурцияКольцовоНовости - ТуризмАнталья (провинция)Победа (авиакомпания)ЕкатеринбургФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)туристы
 
 
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