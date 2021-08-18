https://ria.ru/20210818/kollektory-1746159732.html

Россиян научили вести диалог с коллекторами

Россиян научили вести диалог с коллекторами - РИА Новости, 18.08.2021

Россиян научили вести диалог с коллекторами

Если вы пропустили срок выплаты по кредиту и вам позвонили с напоминанием об этом, необходимо узнать, с кем именно вы разговариваете. Это имеет значение с чисто РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T04:11

2021-08-18T04:11

2021-08-18T04:11

общество

онф

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Если вы пропустили срок выплаты по кредиту и вам позвонили с напоминанием об этом, необходимо узнать, с кем именно вы разговариваете. Это имеет значение с чисто практической точки зрения, объяснила в интервью радио Sputnik руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Просроченные кредитные обязательства иногда выступают в роли товара. Их могут передать или продать другим юридическим лицам, в том числе коллекторским агентствам. Заемщик имеет право знать, с кем он общается. Поэтому, сказала Евгения Лазарева, нужно задать звонящему вопрос, от чьего имени он говорит, а затем проверить его слова.Она пояснила, что эти вопросы не нужно считать "магическими". Они не избавят от просроченной задолженности, но помогут обратиться напрямую в кредитную организацию. Как правило, заемщику проще вести диалог непосредственно с кредитором, а не с коллектором, продолжила эксперт.Связавшись с кредитной организацией, вы можете попробовать смягчить условия выплаты долга."Обязательства оплачиваются кредитору, а не взыскателю. Значит, у коллектора должны быть бумаги, от чьего лица он действует. Он представляет кредитора, поэтому должна быть понятная цепочка для человека, которому звонят", – отметила Евгения Лазарева в интервью радио Sputnik.

https://realty.ria.ru/20210722/kollektory-1742405235.html

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