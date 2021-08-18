Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/kollektory-1746159732.html
Россиян научили вести диалог с коллекторами
Россиян научили вести диалог с коллекторами - РИА Новости, 18.08.2021
Россиян научили вести диалог с коллекторами
Если вы пропустили срок выплаты по кредиту и вам позвонили с напоминанием об этом, необходимо узнать, с кем именно вы разговариваете. Это имеет значение с чисто РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T04:11
2021-08-18T04:11
общество
онф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:200:3872:2378_1920x0_80_0_0_d8fa00a3833e0ec175373caf0d8508a4.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Если вы пропустили срок выплаты по кредиту и вам позвонили с напоминанием об этом, необходимо узнать, с кем именно вы разговариваете. Это имеет значение с чисто практической точки зрения, объяснила в интервью радио Sputnik руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Просроченные кредитные обязательства иногда выступают в роли товара. Их могут передать или продать другим юридическим лицам, в том числе коллекторским агентствам. Заемщик имеет право знать, с кем он общается. Поэтому, сказала Евгения Лазарева, нужно задать звонящему вопрос, от чьего имени он говорит, а затем проверить его слова.Она пояснила, что эти вопросы не нужно считать "магическими". Они не избавят от просроченной задолженности, но помогут обратиться напрямую в кредитную организацию. Как правило, заемщику проще вести диалог непосредственно с кредитором, а не с коллектором, продолжила эксперт.Связавшись с кредитной организацией, вы можете попробовать смягчить условия выплаты долга."Обязательства оплачиваются кредитору, а не взыскателю. Значит, у коллектора должны быть бумаги, от чьего лица он действует. Он представляет кредитора, поэтому должна быть понятная цепочка для человека, которому звонят", – отметила Евгения Лазарева в интервью радио Sputnik.
https://realty.ria.ru/20210722/kollektory-1742405235.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_222:0:3678:2592_1920x0_80_0_0_10f0377993d000b9c3b9aa8edfcc72c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, онф, россия
04:11 18.08.2021
 
Россиян научили вести диалог с коллекторами

Эксперт ОНФ Лазарева: при звонке коллектора следует узнать, кого он представляет

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Fotolia / lavio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Если вы пропустили срок выплаты по кредиту и вам позвонили с напоминанием об этом, необходимо узнать, с кем именно вы разговариваете. Это имеет значение с чисто практической точки зрения, объяснила в интервью радио Sputnik руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Просроченные кредитные обязательства иногда выступают в роли товара. Их могут передать или продать другим юридическим лицам, в том числе коллекторским агентствам. Заемщик имеет право знать, с кем он общается. Поэтому, сказала Евгения Лазарева, нужно задать звонящему вопрос, от чьего имени он говорит, а затем проверить его слова.

"Первое, что надо спросить у звонящего коллектора, – какую кредитную организацию он представляет. Нужно не только название, но и номер лицензии. Потом надо сверить полученный номер с реестром Банка России", – посоветовала Евгения Лазарева.

Она пояснила, что эти вопросы не нужно считать "магическими". Они не избавят от просроченной задолженности, но помогут обратиться напрямую в кредитную организацию. Как правило, заемщику проще вести диалог непосредственно с кредитором, а не с коллектором, продолжила эксперт.
Связавшись с кредитной организацией, вы можете попробовать смягчить условия выплаты долга.
"Обязательства оплачиваются кредитору, а не взыскателю. Значит, у коллектора должны быть бумаги, от чьего лица он действует. Он представляет кредитора, поэтому должна быть понятная цепочка для человека, которому звонят", – отметила Евгения Лазарева в интервью радио Sputnik.
Квитанции об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 16:57
Коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги по ЖКХ
 
ОбществоОНФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
14:02Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
14:02Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос
14:01Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике
13:56Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19
Лента новостейМолния