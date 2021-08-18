https://ria.ru/20210818/kollektory-1746159732.html
Россиян научили вести диалог с коллекторами
Россиян научили вести диалог с коллекторами - РИА Новости, 18.08.2021
Россиян научили вести диалог с коллекторами
Если вы пропустили срок выплаты по кредиту и вам позвонили с напоминанием об этом, необходимо узнать, с кем именно вы разговариваете. Это имеет значение с чисто РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T04:11
2021-08-18T04:11
2021-08-18T04:11
общество
онф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:200:3872:2378_1920x0_80_0_0_d8fa00a3833e0ec175373caf0d8508a4.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Если вы пропустили срок выплаты по кредиту и вам позвонили с напоминанием об этом, необходимо узнать, с кем именно вы разговариваете. Это имеет значение с чисто практической точки зрения, объяснила в интервью радио Sputnik руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Просроченные кредитные обязательства иногда выступают в роли товара. Их могут передать или продать другим юридическим лицам, в том числе коллекторским агентствам. Заемщик имеет право знать, с кем он общается. Поэтому, сказала Евгения Лазарева, нужно задать звонящему вопрос, от чьего имени он говорит, а затем проверить его слова.Она пояснила, что эти вопросы не нужно считать "магическими". Они не избавят от просроченной задолженности, но помогут обратиться напрямую в кредитную организацию. Как правило, заемщику проще вести диалог непосредственно с кредитором, а не с коллектором, продолжила эксперт.Связавшись с кредитной организацией, вы можете попробовать смягчить условия выплаты долга."Обязательства оплачиваются кредитору, а не взыскателю. Значит, у коллектора должны быть бумаги, от чьего лица он действует. Он представляет кредитора, поэтому должна быть понятная цепочка для человека, которому звонят", – отметила Евгения Лазарева в интервью радио Sputnik.
https://realty.ria.ru/20210722/kollektory-1742405235.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_222:0:3678:2592_1920x0_80_0_0_10f0377993d000b9c3b9aa8edfcc72c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, онф, россия
Россиян научили вести диалог с коллекторами
Эксперт ОНФ Лазарева: при звонке коллектора следует узнать, кого он представляет
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Если вы пропустили срок выплаты по кредиту и вам позвонили с напоминанием об этом, необходимо узнать, с кем именно вы разговариваете. Это имеет значение с чисто практической точки зрения, объяснила в интервью радио Sputnik
руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Просроченные кредитные обязательства иногда выступают в роли товара. Их могут передать или продать другим юридическим лицам, в том числе коллекторским агентствам. Заемщик имеет право знать, с кем он общается. Поэтому, сказала Евгения Лазарева, нужно задать звонящему вопрос, от чьего имени он говорит, а затем проверить его слова.
"Первое, что надо спросить у звонящего коллектора, – какую кредитную организацию он представляет. Нужно не только название, но и номер лицензии. Потом надо сверить полученный номер с реестром Банка России", – посоветовала Евгения Лазарева.
Она пояснила, что эти вопросы не нужно считать "магическими". Они не избавят от просроченной задолженности, но помогут обратиться напрямую в кредитную организацию. Как правило, заемщику проще вести диалог непосредственно с кредитором, а не с коллектором, продолжила эксперт.
Связавшись с кредитной организацией, вы можете попробовать смягчить условия выплаты долга.
"Обязательства оплачиваются кредитору, а не взыскателю. Значит, у коллектора должны быть бумаги, от чьего лица он действует. Он представляет кредитора, поэтому должна быть понятная цепочка для человека, которому звонят", – отметила Евгения Лазарева в интервью радио Sputnik.