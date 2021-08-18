Кличко раскрыл заговор против себя
Кличко заявил, что власти "дали задание" правоохранителям, чтобы испортить ему репутацию
КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко заявил, что власти Украины "дали задание" правоохранителям, чтобы испортить ему репутацию.
С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он считает, что давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Также он заявлял, что власть пытается создать основания для его увольнения с должности главы Киевской городской госадминистрации и назначения на эту должность "залетного ставленника".
"Все мы люди. И даже если правоохранители приходят, и мы говорим: "Извините, пожалуйста, мы предоставили эти документы, вы уже второй раз пришли". А они говорят: "Извините, пожалуйста, нам дали задание, мы должны это сделать". Дается задание. У нас много примеров. И мы боролись против того, чтоб в одном городе принималось решение - кто виноват, а кто нет. Чтоб не давалось задание - кого наказывать, а кого нет… Выдали задание нашим парковщикам и объявили их преступной организацией. Эти обвинения лопнут, как мыльный пузырь. Под этими обвинениями я вижу задание испортить репутацию и рассказать, как все плохо", - заявил он в эфире "Украинского радио".
При этом Кличко подчеркнул, что работает для своего города.
Украинские СМИ еще в мае сообщали, что в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещаем с должностью мэра. В Конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон.
Согласно закону о "Столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном Конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.