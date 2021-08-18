https://ria.ru/20210818/klichko-1746280554.html

Кличко раскрыл заговор против себя

Кличко раскрыл заговор против себя - РИА Новости, 18.08.2021

Кличко раскрыл заговор против себя

Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко заявил, что власти Украины "дали задание" правоохранителям, чтобы испортить ему репутацию. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T21:28

2021-08-18T21:28

2021-08-18T21:28

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киевский городской совет

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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко заявил, что власти Украины "дали задание" правоохранителям, чтобы испортить ему репутацию.С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он считает, что давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Также он заявлял, что власть пытается создать основания для его увольнения с должности главы Киевской городской госадминистрации и назначения на эту должность "залетного ставленника"."Все мы люди. И даже если правоохранители приходят, и мы говорим: "Извините, пожалуйста, мы предоставили эти документы, вы уже второй раз пришли". А они говорят: "Извините, пожалуйста, нам дали задание, мы должны это сделать". Дается задание. У нас много примеров. И мы боролись против того, чтоб в одном городе принималось решение - кто виноват, а кто нет. Чтоб не давалось задание - кого наказывать, а кого нет… Выдали задание нашим парковщикам и объявили их преступной организацией. Эти обвинения лопнут, как мыльный пузырь. Под этими обвинениями я вижу задание испортить репутацию и рассказать, как все плохо", - заявил он в эфире "Украинского радио".При этом Кличко подчеркнул, что работает для своего города.Украинские СМИ еще в мае сообщали, что в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещаем с должностью мэра. В Конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон.Согласно закону о "Столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном Конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.

https://ria.ru/20210818/klichko-1746185350.html

https://ria.ru/20210719/klichko-1741921820.html

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в мире, украина, киев, виталий кличко, киевский городской совет