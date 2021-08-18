https://ria.ru/20210818/klichko-1746234727.html
СМИ сообщили о планах Зеленского уволить Кличко
СМИ сообщили о планах Зеленского уволить Кличко - РИА Новости, 18.08.2021
СМИ сообщили о планах Зеленского уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА),... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:59
2021-08-18T15:59
2021-08-18T15:59
в мире
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киев
владимир зеленский
виталий кличко
киевский городской совет
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с должностью градоначальника, сообщает в среду интернет-издание Vesti.ua.Украинские СМИ еще в мае сообщали, что в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. В конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон. Согласно ему, исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя городской госадминистрации, там не указано."Сразу несколько источников среди (пропрезидентской партии – ред.) "Слуг народа" и в киевской власти рассказали "Вестям", что вопрос снятия Кличко с должности решен на 100%, и сейчас президент Владимир Зеленский решает, кто же его заменит", - говорится в сообщении издания.По его данным, наиболее вероятной кандидатурой на этот пост является Алексей Чернышев, который занимает должность министра развития общин и территорий Украины. Издание допускает, что вопрос увольнения Кличко могут рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны.Ранее Кличко заявил, что украинские власти пытаются создать основания для его увольнения с должности главы Киевской городской госадминистрации и назначения на эту должность "залетного ставленника".С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он считает, что давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра.
https://ria.ru/20210817/opros-1746114314.html
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РИА Новости
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко, киевский городской совет
СМИ сообщили о планах Зеленского уволить Кличко
Vesti.ua: Зеленский намерен уволить Кличко с должности главы Киевской городской администрации
КИЕВ, 18 авг - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
намерен уволить мэра Киева Виталия Кличко
с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с должностью градоначальника, сообщает в среду интернет-издание Vesti.ua
.
Украинские СМИ еще в мае сообщали, что в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. В конституции Украины
указано, что особенности осуществления исполнительной власти в Киеве
определяет отдельный закон. Согласно ему, исполнительным органом Киевского городского совета
является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя городской госадминистрации, там не указано.
"Сразу несколько источников среди (пропрезидентской партии – ред.) "Слуг народа" и в киевской власти рассказали "Вестям", что вопрос снятия Кличко с должности решен на 100%, и сейчас президент Владимир Зеленский решает, кто же его заменит", - говорится в сообщении издания.
По его данным, наиболее вероятной кандидатурой на этот пост является Алексей Чернышев, который занимает должность министра развития общин и территорий Украины. Издание допускает, что вопрос увольнения Кличко могут рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Ранее Кличко заявил, что украинские власти пытаются создать основания для его увольнения с должности главы Киевской городской госадминистрации и назначения на эту должность "залетного ставленника".
С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он считает, что давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра.