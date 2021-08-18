Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210818/kino-1746121215.html
Новые "Девочки", второй "Босс-молокосос" и хоррор. Что идет в кино
Новые "Девочки", второй "Босс-молокосос" и хоррор. Что идет в кино - РИА Новости, 18.08.2021
Новые "Девочки", второй "Босс-молокосос" и хоррор. Что идет в кино
В кино покажут продолжение мультфильма с Алеком Болдуином "Босс-молокосос 2". Другая премьера — с Сэмюэлем Л. Джексоном: он снялся у режиссера "бондианы" в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:00
2021-08-18T08:03
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
майкл китон
ева лонгория
культура
знаменитости
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746123120_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_4d26969e361db6f8031e3ed3e9739668.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В кино покажут продолжение мультфильма с Алеком Болдуином "Босс-молокосос 2". Другая премьера — с Сэмюэлем Л. Джексоном: он снялся у режиссера "бондианы" в экшене "Кодекс киллера". "Вуду" и "Разговоры о сексе" тоже в списке новинок. О том, что идет в кино, — в материале РИА Новости.Детский боссГолливудские звезды снова собрались, чтобы озвучить мультфильм. На этот раз в команде "Босса-молокососа 2" — Алек Болдуин, Лиза Кудроу, Ева Лонгория.Главные герои первого фильма, братья Тим (Джеймс Мардсен) и Тед (Болдуин), выросли. У Тима две дочери: Тина и Табита (она учится в центре для одаренных детей). Но однажды Тина узнает, что у основателя школы ее сестры (Джефф Голдблюм) есть мрачные секреты. Семья объединяется, чтобы раскрыть их.Несмотря на незамысловатый сюжет, получилось смешно и динамично: братья спорят, делают глупости, соперничают и оберегают друг друга."В любой истории о проблемах близких людей, даже в такой безумной обстановке, как в мультфильме, речь все равно идет о жизни семьи, — рассуждает Болдуин. — Именно актеры должны сделать этот рассказ забавным и интересным".Жену Тима Кэрола озвучила Ева Лонгория.Отдельно надо добавить, что авторы обошлись без клише и сексистских шуток, но Кэрол при этом сделали современной и активной.В пользу фильма говорит и то, что музыку написал оскароносный Ханс Циммер, а сценарий — создатель "Остина Пауэрса" и "Монстров на каникулах" Майкл МакКаллерс.Экшен с Ником ФьюриРежиссер фильмов про Джеймса Бонда Мартин Кэмпбелл снял новую картину "Кодекс киллера" — с частым героем экшен-триллеров Сэмюэлем Л. Джексоном.Главная героиня — почти что Наташа Романофф. Ее зовут Анна (Мэгги Кью), с детства ее воспитывал и обучал наемный убийца (Джексон). Поэтому она отлично стреляет, мечет ножи и умеет добиваться своего разными способами. Но самое интересное начинается, когда Анна решает выяснить, кто же ее настоящие родители.Главный соперник Анны — герой Майкла Китона: серый кардинал, соревнующийся с ней в сообразительности. Они устраивают настоящие игры разума.Картина получилась миксом экшена, триллера, комедии и драмы. То есть интересна практически любому. Стильные апартаменты, пролеты камеры над ночным городом, убедительно поставленные драки и забавные диалоги — все это есть в "Кодексе киллера".Еще один таинственный домБританский хоррор "Вуду", исследующий гавайскую мифологию, — о тайнах одного странного дома. В отличие от классических ужастиков, действие здесь происходит в разных странах и вдобавок завязано на мифах и легендах.Главная героиня, врач британской армии Элизабет (Джемайма Уэст) возвращается из командировки и понимает: в ее доме творятся необычные вещи. Нанятый ею исследователь паранормальных явлений оказывается шарлатаном. Тогда вместе с мужем она отправляется на Гавайи, чтобы сменить обстановку.Но и там нет покоя. Элизабет знакомится с культом вуду и осознает: то странное в ее британском доме явно имеет нечто общее с этими обрядами.Мистический хоррор не только пугает, но и подкидывает разные намеки зрителям, которые должны отгадать загадки и понять, что же происходит с персонажами.В картине переплетаются мистические темы, вопросы воспитания и семейных привязанностей, что делает "Вуду" социальным хоррором.Запретная темаВ последнее время на экранах все больше фильмов, которые довольно откровенно и без аллюзий рассказывают об отношениях. Такой получилась и комедия "Все о сексе" режиссера Дакоты Горман.В центре сюжета — взрослые, самостоятельные и немного беспечные подруги. Кейси борется с депрессией, Сэйдж — сотрудница кофейни, однако хочет стать иллюстратором. Морган работает в издательстве, но из-за нехватки денег периодически готова оказывать секс-услуги. Подобным, кстати, занималась героиня Энн Хэтэуэй в комедии "День святого Валентина".Правда, у фильма Горман референсами стали, конечно же, "Секс в большом городе", а еще — "В активном поиске", "Девочки" и "Холостячки".Именно так и делают героини: встречаются в барах за коктейлями, откровенно шутят на всевозможные темы, рассказывают о мужчинах, отношениях, быте, чувстве вины или стыда. Такие простые и в то же время знакомые всем обсуждения помогают им — а, возможно, и зрителям — справиться с проблемами и недомолвками.Не исключено, что после просмотра у многих поменяются взгляды на какие-то вещи. И совершенно точно, что настроение у всех будет хорошее.
https://ria.ru/20210817/zvezdy-1745971911.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746123120_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0dd5396efda091c6e29381ceff757bc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алек болдуин (александр рэй болдуин iii), майкл китон, ева лонгория, знаменитости, кино и сериалы
08:00 18.08.2021 (обновлено: 08:03 18.08.2021)
 

Новые "Девочки", второй "Босс-молокосос" и хоррор. Что идет в кино

© Megogo DistributionКадр из фильма "Кодекс киллера"
Кадр из фильма Кодекс киллера
© Megogo Distribution
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В кино покажут продолжение мультфильма с Алеком Болдуином "Босс-молокосос 2". Другая премьера — с Сэмюэлем Л. Джексоном: он снялся у режиссера "бондианы" в экшене "Кодекс киллера". "Вуду" и "Разговоры о сексе" тоже в списке новинок. О том, что идет в кино, — в материале РИА Новости.

Детский босс

Голливудские звезды снова собрались, чтобы озвучить мультфильм. На этот раз в команде "Босса-молокососа 2" — Алек Болдуин, Лиза Кудроу, Ева Лонгория.
Главные герои первого фильма, братья Тим (Джеймс Мардсен) и Тед (Болдуин), выросли. У Тима две дочери: Тина и Табита (она учится в центре для одаренных детей). Но однажды Тина узнает, что у основателя школы ее сестры (Джефф Голдблюм) есть мрачные секреты. Семья объединяется, чтобы раскрыть их.
© UPI Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
Кадр из мультфильма Босс-молокосос 2
© UPI
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
Несмотря на незамысловатый сюжет, получилось смешно и динамично: братья спорят, делают глупости, соперничают и оберегают друг друга.
"В любой истории о проблемах близких людей, даже в такой безумной обстановке, как в мультфильме, речь все равно идет о жизни семьи, — рассуждает Болдуин. — Именно актеры должны сделать этот рассказ забавным и интересным".
© UPI Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
Кадр из мультфильма Босс-молокосос 2
1 из 3
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
© UPI

Фрагмент из мультфильма "Босс-молокосос 2"

Кадр из мультфильма Босс-молокосос 2
2 из 3

Фрагмент из мультфильма "Босс-молокосос 2"

© UPI
© UPI

Сцена из мультфильма "Босс-молокосос 2"

Кадр из мультфильма Босс-молокосос 2
3 из 3

Сцена из мультфильма "Босс-молокосос 2"

© UPI
1 из 3
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
2 из 3

Фрагмент из мультфильма "Босс-молокосос 2"

© UPI
3 из 3

Сцена из мультфильма "Босс-молокосос 2"

© UPI
Жену Тима Кэрола озвучила Ева Лонгория.

"Мне нравится, что мой персонаж — главный кормилец, мне понятна вовлеченность Кэрол в управление жизни домочадцев, — рассказывает Ева. — Она голос разума и сердце семьи".

Отдельно надо добавить, что авторы обошлись без клише и сексистских шуток, но Кэрол при этом сделали современной и активной.
В пользу фильма говорит и то, что музыку написал оскароносный Ханс Циммер, а сценарий — создатель "Остина Пауэрса" и "Монстров на каникулах" Майкл МакКаллерс.
© UPI Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
Кадр из мультфильма Босс-молокосос 2
© UPI
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"

Экшен с Ником Фьюри

Режиссер фильмов про Джеймса Бонда Мартин Кэмпбелл снял новую картину "Кодекс киллера" — с частым героем экшен-триллеров Сэмюэлем Л. Джексоном.
Главная героиня — почти что Наташа Романофф. Ее зовут Анна (Мэгги Кью), с детства ее воспитывал и обучал наемный убийца (Джексон). Поэтому она отлично стреляет, мечет ножи и умеет добиваться своего разными способами. Но самое интересное начинается, когда Анна решает выяснить, кто же ее настоящие родители.
© Megogo DistributionКадр из фильма "Кодекс киллера"
Кадр из фильма Кодекс киллера
© Megogo Distribution
Кадр из фильма "Кодекс киллера"

"Такие сильные женские персонажи великолепны! Красивые и опасные люди всегда привлекают внимание аудитории", — уверен Джексон.

Главный соперник Анны — герой Майкла Китона: серый кардинал, соревнующийся с ней в сообразительности. Они устраивают настоящие игры разума.
Картина получилась миксом экшена, триллера, комедии и драмы. То есть интересна практически любому. Стильные апартаменты, пролеты камеры над ночным городом, убедительно поставленные драки и забавные диалоги — все это есть в "Кодексе киллера".
© Megogo DistributionКадр из фильма "Кодекс киллера"
Кадр из фильма Кодекс киллера
© Megogo Distribution
Кадр из фильма "Кодекс киллера"

Еще один таинственный дом

Британский хоррор "Вуду", исследующий гавайскую мифологию, — о тайнах одного странного дома. В отличие от классических ужастиков, действие здесь происходит в разных странах и вдобавок завязано на мифах и легендах.
Главная героиня, врач британской армии Элизабет (Джемайма Уэст) возвращается из командировки и понимает: в ее доме творятся необычные вещи. Нанятый ею исследователь паранормальных явлений оказывается шарлатаном. Тогда вместе с мужем она отправляется на Гавайи, чтобы сменить обстановку.
© Экспонента-фильмКадр из фильма "Вуду"
Кадр из фильма Вуду
© Экспонента-фильм
Кадр из фильма "Вуду"
Но и там нет покоя. Элизабет знакомится с культом вуду и осознает: то странное в ее британском доме явно имеет нечто общее с этими обрядами.
Мистический хоррор не только пугает, но и подкидывает разные намеки зрителям, которые должны отгадать загадки и понять, что же происходит с персонажами.
В картине переплетаются мистические темы, вопросы воспитания и семейных привязанностей, что делает "Вуду" социальным хоррором.
© Экспонента-фильмКадр из фильма "Вуду"
Кадр из фильма Вуду
1 из 3
Кадр из фильма "Вуду"
© Экспонента-фильм
© Экспонента-фильм

Сцена из фильма "Вуду"

Кадр из фильма Вуду
2 из 3

Сцена из фильма "Вуду"

© Экспонента-фильм
© Экспонента-фильм

Фрагмент из фильма "Вуду"

Кадр из фильма Вуду
3 из 3

Фрагмент из фильма "Вуду"

© Экспонента-фильм
1 из 3
Кадр из фильма "Вуду"
© Экспонента-фильм
2 из 3

Сцена из фильма "Вуду"

© Экспонента-фильм
3 из 3

Фрагмент из фильма "Вуду"

© Экспонента-фильм

Запретная тема

В последнее время на экранах все больше фильмов, которые довольно откровенно и без аллюзий рассказывают об отношениях. Такой получилась и комедия "Все о сексе" режиссера Дакоты Горман.
© Русский РепортажКадр из фильма "Все о сексе"
Кадр из фильма Все о сексе
© Русский Репортаж
Кадр из фильма "Все о сексе"
В центре сюжета — взрослые, самостоятельные и немного беспечные подруги. Кейси борется с депрессией, Сэйдж — сотрудница кофейни, однако хочет стать иллюстратором. Морган работает в издательстве, но из-за нехватки денег периодически готова оказывать секс-услуги. Подобным, кстати, занималась героиня Энн Хэтэуэй в комедии "День святого Валентина".
Правда, у фильма Горман референсами стали, конечно же, "Секс в большом городе", а еще — "В активном поиске", "Девочки" и "Холостячки".
© Русский РепортажКадр из фильма "Все о сексе"
Кадр из фильма Все о сексе
1 из 3
Кадр из фильма "Все о сексе"
© Русский Репортаж
© Русский Репортаж

Сцена из фильма "Все о сексе"

Кадр из фильма Все о сексе
2 из 3

Сцена из фильма "Все о сексе"

© Русский Репортаж
© Русский Репортаж

Фрагмент из фильма "Все о сексе"

Кадр из фильма Все о сексе
3 из 3

Фрагмент из фильма "Все о сексе"

© Русский Репортаж
1 из 3
Кадр из фильма "Все о сексе"
© Русский Репортаж
2 из 3

Сцена из фильма "Все о сексе"

© Русский Репортаж
3 из 3

Фрагмент из фильма "Все о сексе"

© Русский Репортаж

"Для меня важно, что героини были настоящие и могут говорить обо всем открыто и непринужденно, — отмечает режиссер. — Каждый персонаж по-своему ошибся, но когда мы увидим, что у всех историй две стороны, поступки героев станут понятны. Это фильм о том, что не надо клеймить себя за проступки: лучше посмеяться над ними".

Именно так и делают героини: встречаются в барах за коктейлями, откровенно шутят на всевозможные темы, рассказывают о мужчинах, отношениях, быте, чувстве вины или стыда. Такие простые и в то же время знакомые всем обсуждения помогают им — а, возможно, и зрителям — справиться с проблемами и недомолвками.
Не исключено, что после просмотра у многих поменяются взгляды на какие-то вещи. И совершенно точно, что настроение у всех будет хорошее.
Сьюзан Дауни и Роберт Дауни-младший - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 08:00Культура
Писатель, барменша, рокер: с кем живут знаменитости
 
КультураАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Майкл КитонЕва ЛонгорияЗнаменитостиКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
14:02Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
14:02Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос
14:01Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике
13:56Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19
Лента новостейМолния