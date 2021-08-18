Новые "Девочки", второй "Босс-молокосос" и хоррор. Что идет в кино

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В кино покажут продолжение мультфильма с Алеком Болдуином "Босс-молокосос 2". Другая премьера — с Сэмюэлем Л. Джексоном: он снялся у режиссера "бондианы" в экшене "Кодекс киллера". "Вуду" и "Разговоры о сексе" тоже в списке новинок. О том, что идет в кино, — в материале РИА Новости.Детский боссГолливудские звезды снова собрались, чтобы озвучить мультфильм. На этот раз в команде "Босса-молокососа 2" — Алек Болдуин, Лиза Кудроу, Ева Лонгория.Главные герои первого фильма, братья Тим (Джеймс Мардсен) и Тед (Болдуин), выросли. У Тима две дочери: Тина и Табита (она учится в центре для одаренных детей). Но однажды Тина узнает, что у основателя школы ее сестры (Джефф Голдблюм) есть мрачные секреты. Семья объединяется, чтобы раскрыть их.Несмотря на незамысловатый сюжет, получилось смешно и динамично: братья спорят, делают глупости, соперничают и оберегают друг друга."В любой истории о проблемах близких людей, даже в такой безумной обстановке, как в мультфильме, речь все равно идет о жизни семьи, — рассуждает Болдуин. — Именно актеры должны сделать этот рассказ забавным и интересным".Жену Тима Кэрола озвучила Ева Лонгория.Отдельно надо добавить, что авторы обошлись без клише и сексистских шуток, но Кэрол при этом сделали современной и активной.В пользу фильма говорит и то, что музыку написал оскароносный Ханс Циммер, а сценарий — создатель "Остина Пауэрса" и "Монстров на каникулах" Майкл МакКаллерс.Экшен с Ником ФьюриРежиссер фильмов про Джеймса Бонда Мартин Кэмпбелл снял новую картину "Кодекс киллера" — с частым героем экшен-триллеров Сэмюэлем Л. Джексоном.Главная героиня — почти что Наташа Романофф. Ее зовут Анна (Мэгги Кью), с детства ее воспитывал и обучал наемный убийца (Джексон). Поэтому она отлично стреляет, мечет ножи и умеет добиваться своего разными способами. Но самое интересное начинается, когда Анна решает выяснить, кто же ее настоящие родители.Главный соперник Анны — герой Майкла Китона: серый кардинал, соревнующийся с ней в сообразительности. Они устраивают настоящие игры разума.Картина получилась миксом экшена, триллера, комедии и драмы. То есть интересна практически любому. Стильные апартаменты, пролеты камеры над ночным городом, убедительно поставленные драки и забавные диалоги — все это есть в "Кодексе киллера".Еще один таинственный домБританский хоррор "Вуду", исследующий гавайскую мифологию, — о тайнах одного странного дома. В отличие от классических ужастиков, действие здесь происходит в разных странах и вдобавок завязано на мифах и легендах.Главная героиня, врач британской армии Элизабет (Джемайма Уэст) возвращается из командировки и понимает: в ее доме творятся необычные вещи. Нанятый ею исследователь паранормальных явлений оказывается шарлатаном. Тогда вместе с мужем она отправляется на Гавайи, чтобы сменить обстановку.Но и там нет покоя. Элизабет знакомится с культом вуду и осознает: то странное в ее британском доме явно имеет нечто общее с этими обрядами.Мистический хоррор не только пугает, но и подкидывает разные намеки зрителям, которые должны отгадать загадки и понять, что же происходит с персонажами.В картине переплетаются мистические темы, вопросы воспитания и семейных привязанностей, что делает "Вуду" социальным хоррором.Запретная темаВ последнее время на экранах все больше фильмов, которые довольно откровенно и без аллюзий рассказывают об отношениях. Такой получилась и комедия "Все о сексе" режиссера Дакоты Горман.В центре сюжета — взрослые, самостоятельные и немного беспечные подруги. Кейси борется с депрессией, Сэйдж — сотрудница кофейни, однако хочет стать иллюстратором. Морган работает в издательстве, но из-за нехватки денег периодически готова оказывать секс-услуги. Подобным, кстати, занималась героиня Энн Хэтэуэй в комедии "День святого Валентина".Правда, у фильма Горман референсами стали, конечно же, "Секс в большом городе", а еще — "В активном поиске", "Девочки" и "Холостячки".Именно так и делают героини: встречаются в барах за коктейлями, откровенно шутят на всевозможные темы, рассказывают о мужчинах, отношениях, быте, чувстве вины или стыда. Такие простые и в то же время знакомые всем обсуждения помогают им — а, возможно, и зрителям — справиться с проблемами и недомолвками.Не исключено, что после просмотра у многих поменяются взгляды на какие-то вещи. И совершенно точно, что настроение у всех будет хорошее.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В кино покажут продолжение мультфильма с Алеком Болдуином "Босс-молокосос 2". Другая премьера — с Сэмюэлем Л. Джексоном: он снялся у режиссера "бондианы" в экшене "Кодекс киллера". "Вуду" и "Разговоры о сексе" тоже в списке новинок. О том, что идет в кино, — в материале РИА Новости.
Детский босс
Голливудские звезды снова собрались, чтобы озвучить мультфильм. На этот раз в команде "Босса-молокососа 2" — Алек Болдуин, Лиза Кудроу, Ева Лонгория.
Главные герои первого фильма, братья Тим (Джеймс Мардсен) и Тед (Болдуин), выросли. У Тима две дочери: Тина и Табита (она учится в центре для одаренных детей). Но однажды Тина узнает, что у основателя школы ее сестры (Джефф Голдблюм) есть мрачные секреты. Семья объединяется, чтобы раскрыть их.
Несмотря на незамысловатый сюжет, получилось смешно и динамично: братья спорят, делают глупости, соперничают и оберегают друг друга.
"В любой истории о проблемах близких людей, даже в такой безумной обстановке, как в мультфильме, речь все равно идет о жизни семьи, — рассуждает Болдуин. — Именно актеры должны сделать этот рассказ забавным и интересным".
Режиссер фильмов про Джеймса Бонда Мартин Кэмпбелл снял новую картину "Кодекс киллера" — с частым героем экшен-триллеров Сэмюэлем Л. Джексоном.
Главная героиня — почти что Наташа Романофф. Ее зовут Анна (Мэгги Кью), с детства ее воспитывал и обучал наемный убийца (Джексон). Поэтому она отлично стреляет, мечет ножи и умеет добиваться своего разными способами. Но самое интересное начинается, когда Анна решает выяснить, кто же ее настоящие родители.
"Такие сильные женские персонажи великолепны! Красивые и опасные люди всегда привлекают внимание аудитории", — уверен Джексон.
Главный соперник Анны — герой Майкла Китона: серый кардинал, соревнующийся с ней в сообразительности. Они устраивают настоящие игры разума.
Картина получилась миксом экшена, триллера, комедии и драмы. То есть интересна практически любому. Стильные апартаменты, пролеты камеры над ночным городом, убедительно поставленные драки и забавные диалоги — все это есть в "Кодексе киллера".
Британский хоррор "Вуду", исследующий гавайскую мифологию, — о тайнах одного странного дома. В отличие от классических ужастиков, действие здесь происходит в разных странах и вдобавок завязано на мифах и легендах.
Главная героиня, врач британской армии Элизабет (Джемайма Уэст) возвращается из командировки и понимает: в ее доме творятся необычные вещи. Нанятый ею исследователь паранормальных явлений оказывается шарлатаном. Тогда вместе с мужем она отправляется на Гавайи, чтобы сменить обстановку.
В центре сюжета — взрослые, самостоятельные и немного беспечные подруги. Кейси борется с депрессией, Сэйдж — сотрудница кофейни, однако хочет стать иллюстратором. Морган работает в издательстве, но из-за нехватки денег периодически готова оказывать секс-услуги. Подобным, кстати, занималась героиня Энн Хэтэуэй в комедии "День святого Валентина".
Правда, у фильма Горман референсами стали, конечно же, "Секс в большом городе", а еще — "В активном поиске", "Девочки" и "Холостячки".
"Для меня важно, что героини были настоящие и могут говорить обо всем открыто и непринужденно, — отмечает режиссер. — Каждый персонаж по-своему ошибся, но когда мы увидим, что у всех историй две стороны, поступки героев станут понятны. Это фильм о том, что не надо клеймить себя за проступки: лучше посмеяться над ними".
Именно так и делают героини: встречаются в барах за коктейлями, откровенно шутят на всевозможные темы, рассказывают о мужчинах, отношениях, быте, чувстве вины или стыда. Такие простые и в то же время знакомые всем обсуждения помогают им — а, возможно, и зрителям — справиться с проблемами и недомолвками.
Не исключено, что после просмотра у многих поменяются взгляды на какие-то вещи. И совершенно точно, что настроение у всех будет хорошее.
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