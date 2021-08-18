Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/karta-1746233060.html
Сбербанк разрешит платить со счета карты даже в случае блокировки
Сбербанк разрешит платить со счета карты даже в случае блокировки - РИА Новости, 18.08.2021
Сбербанк разрешит платить со счета карты даже в случае блокировки
Сбербанк решил сделать счет карты платежным, что позволит ему быть независимым от карты, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:50
2021-08-18T15:56
экономика
сбербанк россии
россия
игорь коваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885742_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_d1aca3954874dca30247f842b784041b.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сбербанк решил сделать счет карты платежным, что позволит ему быть независимым от карты, сообщила пресс-служба кредитной организации."Клиенты Сбербанка теперь смогут совершать операции напрямую со счета банковской карты, в том числе проводить платежи и переводы в "Сбербанк Онлайн", даже если карта будет заблокирована. Банк решил сделать счет карты платежным, что позволит ему быть независимым от карты", - говорится в сообщении.Новое решение будет внедряться плавно во всех регионах России, оно станет доступно всем клиентам банка в течение 1,5 месяца. Сейчас оно постепенно внедряется в регионах. При оформлении новой карты в "Сбербанк Онлайн" вместе с ней откроется платежный счет. Старые карты продолжат обслуживаться без изменений, сообщили в кредитной организации.Позже Сбербанк планирует дать клиентам возможность перепривязки карты к разным платёжным счетам - так можно будет хранить свои средства на разных счетах, а карту в "Сбербанк Онлайн" привязывать к нужному."Со временем объем доступных операций с "Платежным счетом" будет расти. Функционал "Платежного счета" постепенно станет доступен для новых открываемых в "Сбербанк Онлайн" Сберкарт, а уже имеющиеся у клиентов на руках продукты продолжат работать без изменений", - заявил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.
https://ria.ru/20210701/sberbank-1739341835.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885742_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_04d2d58c7179960c30674342e7e55d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сбербанк россии, россия, игорь коваль
15:50 18.08.2021 (обновлено: 15:56 18.08.2021)
 
Сбербанк разрешит платить со счета карты даже в случае блокировки

Сбербанк разрешит платить со счета карты напрямую даже в случае ее блокировки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сбербанк решил сделать счет карты платежным, что позволит ему быть независимым от карты, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Клиенты Сбербанка теперь смогут совершать операции напрямую со счета банковской карты, в том числе проводить платежи и переводы в "Сбербанк Онлайн", даже если карта будет заблокирована. Банк решил сделать счет карты платежным, что позволит ему быть независимым от карты", - говорится в сообщении.
Новое решение будет внедряться плавно во всех регионах России, оно станет доступно всем клиентам банка в течение 1,5 месяца. Сейчас оно постепенно внедряется в регионах. При оформлении новой карты в "Сбербанк Онлайн" вместе с ней откроется платежный счет. Старые карты продолжат обслуживаться без изменений, сообщили в кредитной организации.
Позже Сбербанк планирует дать клиентам возможность перепривязки карты к разным платёжным счетам - так можно будет хранить свои средства на разных счетах, а карту в "Сбербанк Онлайн" привязывать к нужному.
"Со временем объем доступных операций с "Платежным счетом" будет расти. Функционал "Платежного счета" постепенно станет доступен для новых открываемых в "Сбербанк Онлайн" Сберкарт, а уже имеющиеся у клиентов на руках продукты продолжат работать без изменений", - заявил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 07:06
Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
 
ЭкономикаСбербанк РоссииРоссияИгорь Коваль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния