https://ria.ru/20210818/karta-1746233060.html

Сбербанк разрешит платить со счета карты даже в случае блокировки

Сбербанк разрешит платить со счета карты даже в случае блокировки - РИА Новости, 18.08.2021

Сбербанк разрешит платить со счета карты даже в случае блокировки

Сбербанк решил сделать счет карты платежным, что позволит ему быть независимым от карты, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:50

2021-08-18T15:50

2021-08-18T15:56

экономика

сбербанк россии

россия

игорь коваль

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сбербанк решил сделать счет карты платежным, что позволит ему быть независимым от карты, сообщила пресс-служба кредитной организации."Клиенты Сбербанка теперь смогут совершать операции напрямую со счета банковской карты, в том числе проводить платежи и переводы в "Сбербанк Онлайн", даже если карта будет заблокирована. Банк решил сделать счет карты платежным, что позволит ему быть независимым от карты", - говорится в сообщении.Новое решение будет внедряться плавно во всех регионах России, оно станет доступно всем клиентам банка в течение 1,5 месяца. Сейчас оно постепенно внедряется в регионах. При оформлении новой карты в "Сбербанк Онлайн" вместе с ней откроется платежный счет. Старые карты продолжат обслуживаться без изменений, сообщили в кредитной организации.Позже Сбербанк планирует дать клиентам возможность перепривязки карты к разным платёжным счетам - так можно будет хранить свои средства на разных счетах, а карту в "Сбербанк Онлайн" привязывать к нужному."Со временем объем доступных операций с "Платежным счетом" будет расти. Функционал "Платежного счета" постепенно станет доступен для новых открываемых в "Сбербанк Онлайн" Сберкарт, а уже имеющиеся у клиентов на руках продукты продолжат работать без изменений", - заявил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.

https://ria.ru/20210701/sberbank-1739341835.html

россия

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экономика, сбербанк россии, россия, игорь коваль