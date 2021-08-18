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В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение - РИА Новости, 18.08.2021
В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
Российская Госавтоинспекция не располагает сведениями об испытаниях технических средств для контроля опасного вождения на дорогах, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T05:16
2021-08-18T05:16
общество
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская Госавтоинспекция не располагает сведениями об испытаниях технических средств для контроля опасного вождения на дорогах, сообщили РИА Новости в МВД РФ.Ранее в ряде СМИ сообщалось, что компания "Астралаб" разрабатывает новые дорожные камеры, которые получат новую функцию по фиксации нарушений ПДД - смогут "ловить" водителей на несоблюдении дистанции и опасном вождении.В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день, согласно российскому законодательству, за опасное вождение не предусмотрена административная ответственность.Как уточнил РИА Новости автоюрист, адвокат Максим Сыров из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры", в правилах дорожного движения в России на сегодняшний день названо и определено такое нарушение, как опасное вождение, но ответственность за него действительно пока не предусмотрена."Санкции непосредственно за опасное вождение КоАП РФ РФ в настоящее время не предусматривает. На данный момент на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект, устанавливающий штраф в пять тысяч рублей за опасное вождение", - сказал Сыров.
https://ria.ru/20210119/kamery-1593608309.html
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общество, россия
05:16 18.08.2021
 
В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение

В МВД заявили, что у ГИБДД пока нет информации о новых камерах, выявляющих опасное вождение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская Госавтоинспекция не располагает сведениями об испытаниях технических средств для контроля опасного вождения на дорогах, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что компания "Астралаб" разрабатывает новые дорожные камеры, которые получат новую функцию по фиксации нарушений ПДД - смогут "ловить" водителей на несоблюдении дистанции и опасном вождении.
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"Информацией по разработке дополнительного программного обеспечения, а также срокам проведения тестовых испытаний специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, предназначенных для выявления указанных в обращении нарушений ПДД (опасное вождение - ред.), Госавтоинспекция не располагает", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день, согласно российскому законодательству, за опасное вождение не предусмотрена административная ответственность.
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Как уточнил РИА Новости автоюрист, адвокат Максим Сыров из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры", в правилах дорожного движения в России на сегодняшний день названо и определено такое нарушение, как опасное вождение, но ответственность за него действительно пока не предусмотрена.
"Санкции непосредственно за опасное вождение КоАП РФ РФ в настоящее время не предусматривает. На данный момент на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект, устанавливающий штраф в пять тысяч рублей за опасное вождение", - сказал Сыров.
 
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