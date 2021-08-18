https://ria.ru/20210818/kamery-1746161118.html

В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение

В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение - РИА Новости, 18.08.2021

В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение

Российская Госавтоинспекция не располагает сведениями об испытаниях технических средств для контроля опасного вождения на дорогах, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T05:16

2021-08-18T05:16

2021-08-18T05:16

общество

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская Госавтоинспекция не располагает сведениями об испытаниях технических средств для контроля опасного вождения на дорогах, сообщили РИА Новости в МВД РФ.Ранее в ряде СМИ сообщалось, что компания "Астралаб" разрабатывает новые дорожные камеры, которые получат новую функцию по фиксации нарушений ПДД - смогут "ловить" водителей на несоблюдении дистанции и опасном вождении.В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день, согласно российскому законодательству, за опасное вождение не предусмотрена административная ответственность.Как уточнил РИА Новости автоюрист, адвокат Максим Сыров из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры", в правилах дорожного движения в России на сегодняшний день названо и определено такое нарушение, как опасное вождение, но ответственность за него действительно пока не предусмотрена."Санкции непосредственно за опасное вождение КоАП РФ РФ в настоящее время не предусматривает. На данный момент на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект, устанавливающий штраф в пять тысяч рублей за опасное вождение", - сказал Сыров.

https://ria.ru/20210119/kamery-1593608309.html

https://ria.ru/20200318/1568786505.html

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