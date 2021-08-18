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В ООН рассказали о ситуации в Кабуле
В ООН рассказали о ситуации в Кабуле - РИА Новости, 18.08.2021
В ООН рассказали о ситуации в Кабуле
Ситуация в Кабуле постепенно нормализуется, заявила на брифинге представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:14
2021-08-18T20:14
2021-08-18T20:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
афганистан
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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ООН, 18 авг – РИА Новости. Ситуация в Кабуле постепенно нормализуется, заявила на брифинге представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане Кэролайн Ван Бурен."Согласно сообщениям, которые мы получаем, в том числе от наших сотрудников, все постепенно возвращается в норму. Наша сотрудница рассказала мне, что сегодня вышла на улицу, чтобы посмотреть на ситуацию, и она смогла прогуляться, осмотреться - некоторые рынки открываются", - сказала Бурен.
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в мире, кабул (город), оон, афганистан, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
В ООН рассказали о ситуации в Кабуле
Представитель УВКБ ООН в Афганистане: ситуация в Кабуле постепенно нормализуется