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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/kabul-1746273872.html
В ООН рассказали о ситуации в Кабуле
В ООН рассказали о ситуации в Кабуле - РИА Новости, 18.08.2021
В ООН рассказали о ситуации в Кабуле
Ситуация в Кабуле постепенно нормализуется, заявила на брифинге представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:14
2021-08-18T20:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
афганистан
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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ООН, 18 авг – РИА Новости. Ситуация в Кабуле постепенно нормализуется, заявила на брифинге представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане Кэролайн Ван Бурен."Согласно сообщениям, которые мы получаем, в том числе от наших сотрудников, все постепенно возвращается в норму. Наша сотрудница рассказала мне, что сегодня вышла на улицу, чтобы посмотреть на ситуацию, и она смогла прогуляться, осмотреться - некоторые рынки открываются", - сказала Бурен.
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в мире, кабул (город), оон, афганистан, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
20:14 18.08.2021
 
В ООН рассказали о ситуации в Кабуле

Представитель УВКБ ООН в Афганистане: ситуация в Кабуле постепенно нормализуется

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевик движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 18 авг – РИА Новости. Ситуация в Кабуле постепенно нормализуется, заявила на брифинге представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане Кэролайн Ван Бурен.
"Согласно сообщениям, которые мы получаем, в том числе от наших сотрудников, все постепенно возвращается в норму. Наша сотрудница рассказала мне, что сегодня вышла на улицу, чтобы посмотреть на ситуацию, и она смогла прогуляться, осмотреться - некоторые рынки открываются", - сказала Бурен.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНАфганистанУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
 
 
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