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В ООН рассказали о ситуации в Кабуле

В ООН рассказали о ситуации в Кабуле - РИА Новости, 18.08.2021

В ООН рассказали о ситуации в Кабуле

Ситуация в Кабуле постепенно нормализуется, заявила на брифинге представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T20:14

2021-08-18T20:14

2021-08-18T20:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

афганистан

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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ООН, 18 авг – РИА Новости. Ситуация в Кабуле постепенно нормализуется, заявила на брифинге представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане Кэролайн Ван Бурен."Согласно сообщениям, которые мы получаем, в том числе от наших сотрудников, все постепенно возвращается в норму. Наша сотрудница рассказала мне, что сегодня вышла на улицу, чтобы посмотреть на ситуацию, и она смогла прогуляться, осмотреться - некоторые рынки открываются", - сказала Бурен.

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, афганистан, управление верховного комиссара оон по делам беженцев