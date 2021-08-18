Меркель и Байден договорились о сотрудничестве военных в аэропорту в Кабуле
Канцлер ФРГ Меркель и президент США Байден договорились о сотрудничестве военных в Кабуле
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Susan Walsh
БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили ситуацию в Афганистане, договорились о сотрудничестве сил безопасности двух стран в аэропорту Кабула, сообщила пресс-служба кабмина Германии по итогам телефонных переговоров.
"Канцлер ФРГ Ангела Меркель переговорила с президентом США Джо Байденом о ситуации в Афганистане. С точки зрения Германии, канцлер Меркель подчеркнула необходимость разрешить как можно большему числу афганских граждан, поддержавших Германию, покинуть страну. Федеральный канцлер и президент Байден договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между вооруженными силами Германии и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула. Они согласились обеспечить вылет как можно большего числа людей, нуждающихся в защите", - говорится в сообщении.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России