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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/kabul-1746269722.html
Посольство США предупредило о небезопасном проезде в аэропорт в Кабуле
Посольство США предупредило о небезопасном проезде в аэропорт в Кабуле - РИА Новости, 18.08.2021
Посольство США предупредило о небезопасном проезде в аэропорт в Кабуле
Посольство США в Афганистане предупреждает американцев, что правительство Штатов не гарантирует безопасный проезд в аэропорт Кабула для эвакуации. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:37
2021-08-18T19:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
посольство сша в кабуле
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Посольство США в Афганистане предупреждает американцев, что правительство Штатов не гарантирует безопасный проезд в аэропорт Кабула для эвакуации."Правительство США не может гарантировать безопасный проезд в международный аэропорт Хамида Карзая", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.В нем содержится подробная информация, как американским гражданам лучше проехать в аэропорт. "Рейсы, организованные правительством США, продолжают вылетать", - говорится в сообщении.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, посольство сша в кабуле
19:37 18.08.2021
 
Посольство США предупредило о небезопасном проезде в аэропорт в Кабуле

Посольство США в Афганистане: правительство не гарантирует безопасный проезд в аэропорт в Кабуле

© AP Photo / Rahmat GulВертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле
Вертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Посольство США в Афганистане предупреждает американцев, что правительство Штатов не гарантирует безопасный проезд в аэропорт Кабула для эвакуации.
"Правительство США не может гарантировать безопасный проезд в международный аэропорт Хамида Карзая", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.
В нем содержится подробная информация, как американским гражданам лучше проехать в аэропорт. "Рейсы, организованные правительством США, продолжают вылетать", - говорится в сообщении.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)ТалибанАфганистанПосольство США в Кабуле
 
 
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