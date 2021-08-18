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Посольство США предупредило о небезопасном проезде в аэропорт в Кабуле

Посольство США предупредило о небезопасном проезде в аэропорт в Кабуле - РИА Новости, 18.08.2021

Посольство США предупредило о небезопасном проезде в аэропорт в Кабуле

Посольство США в Афганистане предупреждает американцев, что правительство Штатов не гарантирует безопасный проезд в аэропорт Кабула для эвакуации. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:37

2021-08-18T19:37

2021-08-18T19:37

захват власти в афганистане талибами

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сша

кабул (город)

талибан

афганистан

посольство сша в кабуле

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Посольство США в Афганистане предупреждает американцев, что правительство Штатов не гарантирует безопасный проезд в аэропорт Кабула для эвакуации."Правительство США не может гарантировать безопасный проезд в международный аэропорт Хамида Карзая", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.В нем содержится подробная информация, как американским гражданам лучше проехать в аэропорт. "Рейсы, организованные правительством США, продолжают вылетать", - говорится в сообщении.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России

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кабул (город)

афганистан

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