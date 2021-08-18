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В МИД объяснили коллапс в аэропорту Кабула

В МИД объяснили коллапс в аэропорту Кабула - РИА Новости, 18.08.2021

В МИД объяснили коллапс в аэропорту Кабула

Коллапс в кабульском аэропорту, приведший к гибели афганцев, вызван действиями США, которые пытались эвакуировать своих дипломатов, заявила официальный... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T09:58

2021-08-18T09:58

2021-08-18T09:58

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

нато

мария захарова

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коллапс в кабульском аэропорту, приведший к гибели афганцев, вызван действиями США, которые пытались эвакуировать своих дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее облетевшие социальные сети и мировые телеканалы кадры запечатлели, как афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты."Кстати говоря, а коллапс, который идет уже не первый день в аэропорту (Кабула), это результат не того, что Кабульский аэропорт не может принять самолеты, а началось все с того, что именно США, направив дополнительный контингент своих военнослужащих, которые должны были помогать вывозить дипломатов американских, нарушил работу этого аэропорта. Вот оттуда и начался этот коллапс", - подчеркнула Захарова в эфире "Соловьев Live".Она напомнила, что в результате этого коллапса пострадало несколько афганцев. "Люди, которые собрались в аэропорту - вы видите, что происходит, это люди, которые цепляются за крылья (самолета), которые находятся в отсеках шасси, которые поднимаются, люди, которые падают с этих самолетов", - добавила Захарова.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ. 2021-08-18T09:58 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, мария захарова, россия