Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/kabul-1746175082.html
В МИД объяснили коллапс в аэропорту Кабула
В МИД объяснили коллапс в аэропорту Кабула - РИА Новости, 18.08.2021
В МИД объяснили коллапс в аэропорту Кабула
Коллапс в кабульском аэропорту, приведший к гибели афганцев, вызван действиями США, которые пытались эвакуировать своих дипломатов, заявила официальный... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T09:58
2021-08-18T09:58
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745875823_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_fcddf30a5341fe3c3dba167185012ddd.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коллапс в кабульском аэропорту, приведший к гибели афганцев, вызван действиями США, которые пытались эвакуировать своих дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее облетевшие социальные сети и мировые телеканалы кадры запечатлели, как афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты."Кстати говоря, а коллапс, который идет уже не первый день в аэропорту (Кабула), это результат не того, что Кабульский аэропорт не может принять самолеты, а началось все с того, что именно США, направив дополнительный контингент своих военнослужащих, которые должны были помогать вывозить дипломатов американских, нарушил работу этого аэропорта. Вот оттуда и начался этот коллапс", - подчеркнула Захарова в эфире "Соловьев Live".Она напомнила, что в результате этого коллапса пострадало несколько афганцев. "Люди, которые собрались в аэропорту - вы видите, что происходит, это люди, которые цепляются за крылья (самолета), которые находятся в отсеках шасси, которые поднимаются, люди, которые падают с этих самолетов", - добавила Захарова.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю
В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ.
2021-08-18T09:58
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745875823_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_50c48805075ccc0d7130759626078aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, нато, мария захарова, россия
09:58 18.08.2021
 
В МИД объяснили коллапс в аэропорту Кабула

Официальный представитель МИД Захарова: коллапс в аэропорту Кабула вызван действиями США

© REUTERS / StringerЛюди у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. 16 августа 2021 года
Люди у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. 16 августа 2021 года - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коллапс в кабульском аэропорту, приведший к гибели афганцев, вызван действиями США, которые пытались эвакуировать своих дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее облетевшие социальные сети и мировые телеканалы кадры запечатлели, как афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты.
"Кстати говоря, а коллапс, который идет уже не первый день в аэропорту (Кабула), это результат не того, что Кабульский аэропорт не может принять самолеты, а началось все с того, что именно США, направив дополнительный контингент своих военнослужащих, которые должны были помогать вывозить дипломатов американских, нарушил работу этого аэропорта. Вот оттуда и начался этот коллапс", - подчеркнула Захарова в эфире "Соловьев Live".
Она напомнила, что в результате этого коллапса пострадало несколько афганцев. "Люди, которые собрались в аэропорту - вы видите, что происходит, это люди, которые цепляются за крылья (самолета), которые находятся в отсеках шасси, которые поднимаются, люди, которые падают с этих самолетов", - добавила Захарова.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
14:02Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
14:02Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос
14:01Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике
13:56Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19
Лента новостейМолния