В МИД объяснили коллапс в аэропорту Кабула
Официальный представитель МИД Захарова: коллапс в аэропорту Кабула вызван действиями США
© REUTERS / StringerЛюди у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. 16 августа 2021 года
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коллапс в кабульском аэропорту, приведший к гибели афганцев, вызван действиями США, которые пытались эвакуировать своих дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее облетевшие социальные сети и мировые телеканалы кадры запечатлели, как афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты.
"Кстати говоря, а коллапс, который идет уже не первый день в аэропорту (Кабула), это результат не того, что Кабульский аэропорт не может принять самолеты, а началось все с того, что именно США, направив дополнительный контингент своих военнослужащих, которые должны были помогать вывозить дипломатов американских, нарушил работу этого аэропорта. Вот оттуда и начался этот коллапс", - подчеркнула Захарова в эфире "Соловьев Live".
Она напомнила, что в результате этого коллапса пострадало несколько афганцев. "Люди, которые собрались в аэропорту - вы видите, что происходит, это люди, которые цепляются за крылья (самолета), которые находятся в отсеках шасси, которые поднимаются, люди, которые падают с этих самолетов", - добавила Захарова.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.