https://ria.ru/20210818/issledovanie-1746223587.html

В "Пятерочке" провели исследование с использованием костюма эмпатии gert

В "Пятерочке" провели исследование с использованием костюма эмпатии gert - РИА Новости, 18.08.2021

В "Пятерочке" провели исследование с использованием костюма эмпатии gert

Торговая сеть "Пятерочка" первой из ритейлеров в России провела исследование клиентского опыта с помощью костюма эмпатии GERT, сообщает пресс-служба сети. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:46

2021-08-18T14:46

2021-08-18T14:46

общество

новости компаний - экономика

технологии

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" первой из ритейлеров в России провела исследование клиентского опыта с помощью костюма эмпатии GERT, сообщает пресс-служба сети.Эксперимент направлен на определение основных трудностей, с которыми сталкиваются при посещении магазинов гости пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья. Полученные результаты станут основой для принятия решений по совершенствованию клиентского опыта покупателей сети.В исследовании принимали участие топ-менеджеры "Пятерочки" во главе с генеральным директором сети Сергеем Гончаровым. Для детального изучения всех сложностей, с которыми сталкивается пожилой человек или человек с ограниченными возможностями здоровья при совершении своих ежедневных покупок в магазинах, было разработано несколько сценариев. Все участники получили различные элементы костюма симуляции возраста GERT, поделились на группы и посетили несколько московских магазинов, совершая покупки как реальные покупатели.Для чистоты и точности эксперимента за каждым действием следили наблюдатели, которые фиксировали то, как ведет себя "герой", какие проблемы и неудобства испытывает."Более года назад "Пятерочка" начала глобальную клиентоцентричную трансформацию, поставив мнение гостя, его потребности и обратную связь в основу принятия всех решений - от операционных до стратегических. Мы детально сегментировали нашу аудиторию на 13 разных групп и сейчас работаем над тем, чтобы качественно улучшить клиентский опыт каждой из них. Сейчас мы на собственном примере прочувствовали то, что испытывают миллионы пожилых людей - а в России более четверти населения в возрасте старше 60 лет - приходя в магазины за покупками, с какими сложностями они сталкиваются. Это очень интересный и бесценный опыт, который показал, насколько труднее и дольше выполнять, казалось бы, самые простые действия. Мы понимаем, что можем сделать этот покупательский путь проще и удобнее, и будем прилагать все усилия для этого. Это еще один большой и важный шаг, чтобы стать ближе и заслужить доверие наших гостей", - цитирует пресс-служба "Пятерочки" Гончарова.

https://ria.ru/20210310/oplata-1600564236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости компаний - экономика, технологии, пятерочка (сеть магазинов)