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Бурков предложил обсудить с Казахстаном улучшение навигации на Иртыше
Бурков предложил обсудить с Казахстаном улучшение навигации на Иртыше - РИА Новости, 18.08.2021
Бурков предложил обсудить с Казахстаном улучшение навигации на Иртыше
Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Минприроды РФ Александр Козлов в среду обсудили реализацию проекта "Чистая страна" в регионе, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:03
2021-08-18T14:03
2021-08-18T14:03
омская область
экономика
казахстан
александр бурков
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
иртыш (река)
россия
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ОМСК, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Минприроды РФ Александр Козлов в среду обсудили реализацию проекта "Чистая страна" в регионе, сообщили в пресс-службе облправительства.На встрече в Омской области стороны обсудили реализацию национального проекта "Экология". Поднималась тема речного судоходства.Как отметил Бурков, в советское время грузооборот перевозок по Иртышу достигал 1,2 миллиона тонн в год, сейчас этот показатель почти в десять раз меньше и составляет около 150 тысяч тонн в год. Факторы, мешающие развитию судоходства на Иртыше, по мнению главы Омской области - неудовлетворительное состояние судоходного русла и отсутствие стабильно высокого уровня воды."Строительство гидротехнических сооружений и принятие общего с Республикой Казахстан регламента по увеличению объемов попуска воды позволит использовать суда со средней осадкой и будет способствовать увеличению товарооборота между регионом и соседним государством, а также выходу продукции Омской области и Республики Казахстан на международные рынки через инфраструктуру Северного морского пути", - цитирует пресс-служба облправительства губернатора Омской области.Бурков предложил Козлову создать специальную рабочую группу с участием специалистов из соседнего государства для изучения возможности улучшения навигации на Иртыше. Как отметили в облправительстве, Козлов поддержал инициативу.
https://ria.ru/20210818/omsk-1746206061.html
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экономика, казахстан, александр бурков, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), иртыш (река), россия
Бурков предложил обсудить с Казахстаном улучшение навигации на Иртыше
Губернатор Омской области Бурков предложил обсудить с Казахстаном улучшение навигации на Иртыше