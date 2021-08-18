https://ria.ru/20210818/il-114-1746215668.html
В ОАК ответили на вопрос об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021"
В ОАК ответили на вопрос об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021" - РИА Новости, 18.08.2021
В ОАК ответили на вопрос об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021"
Никаких решений о запрете участия Ил-114 в выставке "Армия-2021 после катастрофы опытного образца Ил-112В не принималось, сообщили в среду журналистам в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:47
2021-08-18T13:47
2021-08-18T13:47
происшествия
кубинка
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-114
ил-112
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Никаких решений о запрете участия Ил-114 в выставке "Армия-2021 после катастрофы опытного образца Ил-112В не принималось, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114 не принималось", - сказали в ОАК, отвечая на соответствующий вопрос.Во вторник в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолета Ил112В. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер. Предварительная причина катастрофы - пожар с последующим отказом правого двигателя, когда самолет находился на малых высоте и скорости.
https://ria.ru/20210714/samolet-1741256941.html
кубинка
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происшествия, кубинка, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-114, ил-112, крушение ил-112в в подмосковье
В ОАК ответили на вопрос об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021"
ОАК: решений о запрете участия Ил-114 в "Армии-2021" после крушения Ил-112В пока не принималось