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https://ria.ru/20210818/il-114-1746215668.html
В ОАК ответили на вопрос об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021"
В ОАК ответили на вопрос об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021" - РИА Новости, 18.08.2021
В ОАК ответили на вопрос об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021"
Никаких решений о запрете участия Ил-114 в выставке "Армия-2021 после катастрофы опытного образца Ил-112В не принималось, сообщили в среду журналистам в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:47
2021-08-18T13:47
происшествия
кубинка
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-114
ил-112
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Никаких решений о запрете участия Ил-114 в выставке "Армия-2021 после катастрофы опытного образца Ил-112В не принималось, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114 не принималось", - сказали в ОАК, отвечая на соответствующий вопрос.Во вторник в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолета Ил112В. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер. Предварительная причина катастрофы - пожар с последующим отказом правого двигателя, когда самолет находился на малых высоте и скорости.
https://ria.ru/20210714/samolet-1741256941.html
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происшествия, кубинка, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-114, ил-112, крушение ил-112в в подмосковье
13:47 18.08.2021
 
В ОАК ответили на вопрос об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021"

ОАК: решений о запрете участия Ил-114 в "Армии-2021" после крушения Ил-112В пока не принималось

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗрители наблюдают за пролетом пассажирского самолета Ил-114-300 на МАКС-2021
Зрители наблюдают за пролетом пассажирского самолета Ил-114-300 на МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Никаких решений о запрете участия Ил-114 в выставке "Армия-2021 после катастрофы опытного образца Ил-112В не принималось, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114 не принималось", - сказали в ОАК, отвечая на соответствующий вопрос.
Во вторник в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолета Ил112В. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер. Предварительная причина катастрофы - пожар с последующим отказом правого двигателя, когда самолет находился на малых высоте и скорости.
Стенд компании Радар ММС - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:35
Самолет Ил-114-300 предложили превратить в морского разведчика
 
ПроисшествияКубинкаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-114Ил-112Крушение Ил-112В в Подмосковье
 
 
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