https://ria.ru/20210818/il-112v-1746159545.html

Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В

Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В - РИА Новости, 18.08.2021

Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В

Программа летных испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В продолжится, несмотря на авиакатастрофу в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T03:36

2021-08-18T03:36

2021-08-18T09:05

происшествия

безопасность

ил-112

россия

крушение ил-112в в подмосковье

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Программа летных испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В продолжится, несмотря на авиакатастрофу в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года", — сказал собеседник агентства.Во вторник в Кубинке разбился первый опытный образец Ил-112В, погибли три члена экипажа. Предварительная причина катастрофы — возгорание правого двигателя с его последующим отказом. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Он должен сменить выбывающий парк советских Ан-26. Крейсерская скорость — 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой — 1,2 тысячи километров.В июле вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что проблемы, связанные с созданием Ил-112В, постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.

https://ria.ru/20210817/soboleznovanie-1746143484.html

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россия

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2021

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происшествия, безопасность, ил-112, россия, крушение ил-112в в подмосковье