https://ria.ru/20210818/il-112v-1746159545.html
Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В
Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В - РИА Новости, 18.08.2021
Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В
Программа летных испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В продолжится, несмотря на авиакатастрофу в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T03:36
2021-08-18T03:36
2021-08-18T09:05
происшествия
безопасность
ил-112
россия
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Программа летных испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В продолжится, несмотря на авиакатастрофу в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года", — сказал собеседник агентства.Во вторник в Кубинке разбился первый опытный образец Ил-112В, погибли три члена экипажа. Предварительная причина катастрофы — возгорание правого двигателя с его последующим отказом. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Он должен сменить выбывающий парк советских Ан-26. Крейсерская скорость — 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой — 1,2 тысячи километров.В июле вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что проблемы, связанные с созданием Ил-112В, постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.
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происшествия, безопасность, ил-112, россия, крушение ил-112в в подмосковье
03:36 18.08.2021 (обновлено: 09:05 18.08.2021)
Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В
Источник: испытания Ил-112В продолжат на третьем и четвертом опытных образцах