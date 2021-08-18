https://ria.ru/20210818/gruziya-1746229002.html

Премьер Грузии пообещал Саакашвили тюрьму и коллекцию галстуков

Премьер Грузии пообещал Саакашвили тюрьму и коллекцию галстуков - РИА Новости, 18.08.2021

Премьер Грузии пообещал Саакашвили тюрьму и коллекцию галстуков

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещен в тюрьму по возвращении на родину, заявил в среду... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:23

2021-08-18T15:23

2021-08-18T16:07

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 18 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещен в тюрьму по возвращении на родину, заявил в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили.В августе 2008 года, во время "пятидневной войны", кадры, на которых тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, разговаривая по телефону, нервно жует галстук, обошли весь мир и были предметом бурного обсуждения в социальных сетях.В конце июля Саакашвили заявил, что приедет в Грузию этой осенью. Экс-президент покинул страну в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении границы."Темные времена, когда страной правил такой угнетатель, клоун в лице Саакашвили, который сейчас находится в изгнании, никогда не вернутся. Вы видели, каким он был позорным. Этот человек был президентом нашей страны девять лет, люди дали ему столько мандатов, и человек добровольно оставил свой паспорт. Он отказался от гражданства, оставил паспорт, сдал и получил украинское гражданство. Потом его выгнали оттуда. Сначала он прыгал на крышах... Если он хочет приехать, пусть приезжает. У нас есть довольно большая коллекция галстуков, чтобы подготовить для него и комфортно поместить его в тюрьму", — заявил Гарибашвили на брифинге.Осенью в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.

https://ria.ru/20210328/saakashvili-1603167436.html

https://ria.ru/20210401/saakashvili-1603751422.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили