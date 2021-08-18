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https://ria.ru/20210818/grivna-1746168116.html
Эксперт: украинская гривна ослабла в 15 раз к доллару с момента появления
Эксперт: украинская гривна ослабла в 15 раз к доллару с момента появления - РИА Новости, 18.08.2021
Эксперт: украинская гривна ослабла в 15 раз к доллару с момента появления
Украинская гривна за 25 лет своего существования ослабла в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году её национальная валюта... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:46
2021-08-18T08:48
экономика
в мире
украина
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинская гривна за 25 лет своего существования ослабла в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году её национальная валюта подешевела в 90 тысяч раз, подсчитал для РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Украина официально стала независимой 24 августа 1991 года. До 1996 года в стране использовались советские рубли и заменявшие их из-за нехватки наличных так называемые купоны. Постепенно их курс стал снижаться по отношению к рублю, и после российской денежной реформы 1993 года хождение советских рублей на Украине было прекращено, их окончательно заменили украинские рубли."С 1992 по 1996 годы они обесценились почти в 1000 раз к твердым валютам (доллар, немецкая марка), после чего была введена украинская гривна и проведена денежная реформа с обменом 100 тысяч украинских рублей на одну гривну", - напомнил Бабин.Однако эта денежная реформа не спасла украинскую валюту от дальнейшего ослабления, сейчас один доллар стоит около 27 гривен, а если считать, что рыночный курс доллара в 1991 году составлял 30 советских рублей, то украинская валюта подешевела приблизительно в 90 тысяч раз, подсчитал эксперт."Однако учитывая, что гривна была введена только в 1996 году и ее официальный курс на старте составлял 1,8 за один доллар, то с тех пор национальная валюта Украины обесценилась в 15 раз", - заключил он.
https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html
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экономика, в мире, украина, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
08:46 18.08.2021 (обновлено: 08:48 18.08.2021)
 
Эксперт: украинская гривна ослабла в 15 раз к доллару с момента появления

Эксперт Бабин: украинская гривна ослабла в 15 раз к доллару с момента своего появления

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинская гривна за 25 лет своего существования ослабла в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году её национальная валюта подешевела в 90 тысяч раз, подсчитал для РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Украина официально стала независимой 24 августа 1991 года. До 1996 года в стране использовались советские рубли и заменявшие их из-за нехватки наличных так называемые купоны. Постепенно их курс стал снижаться по отношению к рублю, и после российской денежной реформы 1993 года хождение советских рублей на Украине было прекращено, их окончательно заменили украинские рубли.
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"С 1992 по 1996 годы они обесценились почти в 1000 раз к твердым валютам (доллар, немецкая марка), после чего была введена украинская гривна и проведена денежная реформа с обменом 100 тысяч украинских рублей на одну гривну", - напомнил Бабин.
Однако эта денежная реформа не спасла украинскую валюту от дальнейшего ослабления, сейчас один доллар стоит около 27 гривен, а если считать, что рыночный курс доллара в 1991 году составлял 30 советских рублей, то украинская валюта подешевела приблизительно в 90 тысяч раз, подсчитал эксперт.
"Однако учитывая, что гривна была введена только в 1996 году и ее официальный курс на старте составлял 1,8 за один доллар, то с тех пор национальная валюта Украины обесценилась в 15 раз", - заключил он.
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