https://ria.ru/20210818/grivna-1746168116.html

Эксперт: украинская гривна ослабла в 15 раз к доллару с момента появления

Эксперт: украинская гривна ослабла в 15 раз к доллару с момента появления - РИА Новости, 18.08.2021

Эксперт: украинская гривна ослабла в 15 раз к доллару с момента появления

Украинская гривна за 25 лет своего существования ослабла в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году её национальная валюта... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:46

2021-08-18T08:46

2021-08-18T08:48

экономика

в мире

украина

бкс мир инвестиций

дмитрий бабин

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинская гривна за 25 лет своего существования ослабла в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году её национальная валюта подешевела в 90 тысяч раз, подсчитал для РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Украина официально стала независимой 24 августа 1991 года. До 1996 года в стране использовались советские рубли и заменявшие их из-за нехватки наличных так называемые купоны. Постепенно их курс стал снижаться по отношению к рублю, и после российской денежной реформы 1993 года хождение советских рублей на Украине было прекращено, их окончательно заменили украинские рубли."С 1992 по 1996 годы они обесценились почти в 1000 раз к твердым валютам (доллар, немецкая марка), после чего была введена украинская гривна и проведена денежная реформа с обменом 100 тысяч украинских рублей на одну гривну", - напомнил Бабин.Однако эта денежная реформа не спасла украинскую валюту от дальнейшего ослабления, сейчас один доллар стоит около 27 гривен, а если считать, что рыночный курс доллара в 1991 году составлял 30 советских рублей, то украинская валюта подешевела приблизительно в 90 тысяч раз, подсчитал эксперт."Однако учитывая, что гривна была введена только в 1996 году и ее официальный курс на старте составлял 1,8 за один доллар, то с тех пор национальная валюта Украины обесценилась в 15 раз", - заключил он.

https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html

https://ria.ru/20210818/ukraina-1746160579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, украина, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин