https://ria.ru/20210818/granitsa-1746265626.html

В Белоруссии отвергли обвинения Литвы в провокации на границе

В Белоруссии отвергли обвинения Литвы в провокации на границе - РИА Новости, 18.08.2021

В Белоруссии отвергли обвинения Литвы в провокации на границе

Минск назвал обвинения Вильнюса в нарушении литовской границы белорусскими пограничниками бездоказательными. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T18:52

2021-08-18T18:52

2021-08-18T20:06

в мире

литва

белоруссия

вильнюс

минск

мид литвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743313011_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0a442a4a0746162b773687ef37626d8.jpg

МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Минск назвал обвинения Вильнюса в нарушении литовской границы белорусскими пограничниками бездоказательными.Ранее власти Литвы заявили о провокации с участием 12 белорусских пограничников, которые якобы незаконно проникли на территорию страны и "насильно втолкнули" 35 нелегальных мигрантов. Вильнюс в связи с этим намерен усилить охрану рубежей."Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы, но объективных свидетельств не предоставляет", — говорится в сообщении белорусского ведомства в его Telegram-канале.Там подчеркивается, что "на предоставленном литовской стороной видео отсутствуют объективные свидетельства незаконного пересечения государственной границы белорусскими пограничниками".В Минске подчеркнули, что подобные обвинения — провокация для создания информационного резонанса.По данным погранкомитета Белоруссии, "в действительности 17 августа белорусский пограничный наряд выявил факт попытки принуждения мигрантов незаконно перейти на территорию Белоруссии". "На сопредельной территории насильственные действия в отношении беженцев совершали вооруженные люди в военной форме. В целях предотвращения незаконного пересечения границы белорусские пограничники перекрыли направление движения выдворяемых иностранцев. В связи с этим литовские силовики отказались от своих намерений", — отмечается в сообщении.Таким образом "нарушение белорусской границы было предотвращено".В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями. В начале августа на границе с Литвой нашли мигранта из Ирака, который был в тяжелом состоянии, вскоре он умер. Белорусский СК возбудил по этому поводу дело об убийстве.По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь, Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210814/litva-1745693559.html

https://ria.ru/20210813/lukashenko-1745687306.html

литва

белоруссия

вильнюс

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры беспорядков на границе Литвы и Белоруссии В Литве заявили, что белорусские пограничники буквально заталкивают к ним нелегалов. Служба охраны госграницы опубликовала видео, на котором белорусские пограничники якобы незаконно пересекли демаркационную линию. Литовская сторона утверждает, что белорусы щитами затолкали группу из 35 мигрантов на территорию республики. Глава МВД Литвы пообещала еще больше усилить охрану рубежей с Беларусью. 2021-08-18T18:52 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, вильнюс, минск, мид литвы