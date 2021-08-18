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Бирюков: городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Бирюков: городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.08.2021

Бирюков: городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра и ливня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:17

2021-08-18T14:17

2021-08-18T14:17

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москва

петр бирюков

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра и ливня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что приведены в готовность все службы и спецтехника, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды из-за ливня.Ответственные службы оперативно проводят очистку водоприемных решеток и ливнестоков, в местах понижения рельефа местности размещаются водоперекачивающие устройства. На дежурстве находятся 300 бригад "Мосводостока", которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды.Бирюков отметил, что в настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляет в sms и транслируется на городских видеоэкранах.Он призвал горожан быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В условиях непогоды водителям следует быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210818/pogoda-1746178210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, мосводосток, городское хозяйство москвы