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Бирюков: городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности
Бирюков: городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.08.2021
Бирюков: городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра и ливня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:17
2021-08-18T14:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосводосток
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра и ливня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что приведены в готовность все службы и спецтехника, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды из-за ливня.Ответственные службы оперативно проводят очистку водоприемных решеток и ливнестоков, в местах понижения рельефа местности размещаются водоперекачивающие устройства. На дежурстве находятся 300 бригад "Мосводостока", которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды.Бирюков отметил, что в настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляет в sms и транслируется на городских видеоэкранах.Он призвал горожан быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В условиях непогоды водителям следует быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.
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москва, петр бирюков, мосводосток, городское хозяйство москвы
14:17 18.08.2021
 

Бирюков: городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра и ливня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в среду с 16.00 и до 21.00 четверга в столичном регионе ожидаются сильный ливень, гроза, град, усиление порывов ветра до 25 метров в секунду. За указанный период в отдельных районах города может выпасть до 33 миллиметров осадков", — сообщил Бирюков.
Он подчеркнул, что приведены в готовность все службы и спецтехника, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.
"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", — добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды из-за ливня.
Ответственные службы оперативно проводят очистку водоприемных решеток и ливнестоков, в местах понижения рельефа местности размещаются водоперекачивающие устройства. На дежурстве находятся 300 бригад "Мосводостока", которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды.
Бирюков отметил, что в настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляет в sms и транслируется на городских видеоэкранах.
Он призвал горожан быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В условиях непогоды водителям следует быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.
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