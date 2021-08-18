22:27 18.08.2021 (обновлено: 22:38 18.08.2021)
США заявили, что не потерпят превращения Афганистана в убежище террористов
Госдеп США предостерег Афганистан от повторного превращения в убежище для террористов
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты не потерпят, если новое правительство Афганистана вновь допустит превращение страны в убежище для террористов, заявила в среду первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
"США дали четко понять, что привержены борьбе с терроризмом в Афганистане, и мы не потерпим, чтобы правительство вновь превратило Афганистан в убежище для террористов", - сказала Шерман на брифинге.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.