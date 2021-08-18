https://ria.ru/20210818/gosdep-1746283871.html

США заявили, что не потерпят превращения Афганистана в убежище террористов

США заявили, что не потерпят превращения Афганистана в убежище террористов - РИА Новости, 18.08.2021

США заявили, что не потерпят превращения Афганистана в убежище террористов

Соединенные Штаты не потерпят, если новое правительство Афганистана вновь допустит превращение страны в убежище для террористов, заявила в среду первый... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T22:27

2021-08-18T22:27

2021-08-18T22:38

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

нато

панджшер (провинция)

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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты не потерпят, если новое правительство Афганистана вновь допустит превращение страны в убежище для террористов, заявила в среду первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

https://ria.ru/20210818/gosdep-1746283308.html

сша

афганистан

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, нато, панджшер (провинция)