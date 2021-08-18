https://ria.ru/20210818/gosdep-1746283308.html

Гани больше не является политической фигурой в Афганистане, заявил Госдеп

Гани больше не является политической фигурой в Афганистане, заявил Госдеп - РИА Новости, 18.08.2021

Гани больше не является политической фигурой в Афганистане, заявил Госдеп

Соединенные Штаты исходят из того, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани больше не является политической фигурой в своей стране, заявила в среду первый... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T22:07

2021-08-18T22:07

2021-08-18T22:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

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государственный департамент сша

ашраф гани ахмадзай

талибан

нато

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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты исходят из того, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани больше не является политической фигурой в своей стране, заявила в среду первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.В ходе брифинга в госдепартаменте Шерман попросили дать оценку видеообращению, которое Гани записал к афганскому народу, находясь в ОАЭ."Гани больше не является фигурой в Афганистане", - заявила высокопоставленный американский дипломат.Ранее министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/pelosi-1745842186.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

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в мире, сша, афганистан, государственный департамент сша, ашраф гани ахмадзай, талибан, нато, россия