22:07 18.08.2021 (обновлено: 22:11 18.08.2021)
Гани больше не является политической фигурой в Афганистане, заявил Госдеп
Замгоссекретаря США Шерман: президент Гани больше не является политической фигурой в Афганистане
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты исходят из того, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани больше не является политической фигурой в своей стране, заявила в среду первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
В ходе брифинга в госдепартаменте Шерман попросили дать оценку видеообращению, которое Гани записал к афганскому народу, находясь в ОАЭ.
"Гани больше не является фигурой в Афганистане", - заявила высокопоставленный американский дипломат.
Ранее министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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