https://ria.ru/20210818/gorbachev-1746170666.html

Горбачев назвал последствия августовского путча 1991 года катастрофическими

Горбачев назвал последствия августовского путча 1991 года катастрофическими - РИА Новости, 18.08.2021

Горбачев назвал последствия августовского путча 1991 года катастрофическими

Путчисты утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими, заявил экс-президент СССР Михаил... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T09:15

2021-08-18T09:15

2021-08-18T12:38

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Путчисты утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.Он изложил свое видение того, что произошло в 1991 году."Когда путчисты, изолировав меня в Форосе, отключив все виды связи, прислали ко мне своих представителей, я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении. Охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру. В своем заявлении, адресованном Съезду Народных Депутатов и Верховному Совету, я заявил, что действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти. Авантюра путчистов была обречена благодаря твердой позиции президента СССР, президента России, мужеству тысяч москвичей, многих общественных деятелей, депутатов", — сказал бывший советский лидер.Люди не хотели возвращения к прежним порядкам, и созданные в результате перестройки демократические институты в целом выдержали испытание, продолжает он."Впоследствии путчисты не раз меняли свои "версии" событий. Сначала каялись, а потом последовали совету одного из заговорщиков: валите все на Горбачева. Но факты остаются фактами. Они установлены следствием по делу ГКЧП, опровергнуть их невозможно. Путч провалился, но он осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза", — отметил Горбачев.Республики приняли декларации независимости, но шанс сохранить Союз на обновленной основе, по его мнению, все-таки был."Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР", — рассказывает политик.При этом он считает, что уроки ГКЧП актуальны и сегодня. "Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий — это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России – единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", — заключил Горбачев.Переломный 1991 годВ ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Горбачева, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Основная цель заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации Союза, что, по их мнению, могло произойти 20 августа во время подписания нового Союзного договора. По договору СССР должен был трансформировался в федерацию. Новое государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик. При этом каждая республика обладала бы правом выхода из СССР с обретением самостоятельности.В ГКЧП в августе 1991 года вошли вице-президент Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, министр обороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи Александр Тизяков.Их активно поддержали председатель Верховного Совета Анатолий Лукьянов, замминистра обороны, главком сухопутных войск Валентин Варенников, заведующий Общим отделом ЦК КПСС Валерий Болдин, член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, начальник охраны президента Владимир Медведев, начальник охраны резиденции президента в Форосе Вячеслав Генералов, заместитель председателя КГБ Гений Агеев и некоторые другие.В "Заявлении советского руководства" от 19 августа говорилось о неспособности Горбачева по состоянию здоровья исполнять обязанности президента и о переходе его полномочий Геннадию Янаеву, а также о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях страны сроком на шесть месяцев.На следующий день в Москве у Белого дома собрались около 100 тысяч протестующих против переворота, Горбачев вернулся в столицу; 22 августа членов ГКЧП арестовали, но процесс распада СССР уже был запущен — несколько республик провозгласили свою независимость.Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало подписание соглашения, впоследствии названного Беловежским, в котором говорилось об окончании истории СССР и создании Содружества Независимых Государств.

https://ria.ru/20210815/gorbachev-1745818731.html

https://ria.ru/20210423/sssr-1729563327.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/referendum-1601537327.html

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украина, ссср, белоруссия, михаил горбачев, россия, форос