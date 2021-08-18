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Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос
Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос - РИА Новости, 18.08.2021
Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос
Не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП 79% россиян, верно ответили лишь 21% респондентов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:02
2021-08-18T14:02
общество
ссср
борис ельцин
михаил горбачев
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
вциом
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП 79% россиян, верно ответили лишь 21% респондентов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Накануне 30-й годовщины августовского путча, специалисты ВЦИОМ решили узнать, насколько хорошо россияне знают эту страницу российской истории. По итогам исследования стало известно, что лишь 21% респондентов смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению. Худшие показатели у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В этой категории правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП смогли лишь 8% респондентов. Лучше всего показали себя россияне в возрасте от 45 до 59 лет: среди них знают о ГКЧП 28% опрошенных.Также россиянам предложили ответить на открытый вопрос, подразумевающий до пяти вариантов ответа, о том, знают ли они фамилии некоторых участников ГКЧП. В этом опросе лидируют Дмитрий Язов (11%), Борис Ельцин (10%), Геннадий Янаев (6%), Александр Руцкой (6%), Борис Пуго (5%), Владимир Крючков (4%), Руслан Хасбулатов (2%), Михаил Горбачев (2%). Не смогли ответить на этот вопрос 63% респондентов.Причиной провала ГКЧП россияне считают отсутствие народной поддержки (20%), спонтанность действий (12%), отсутствие достаточного количества сил (5%), трусость (4%), неразбериху (3%), отсутствие поддержки армии и силовых структур (3%).По мнению россиян, победа ГКЧП не привела бы ни к чему хорошему (10%), помогла бы сохранить СССР (8%), сделала бы жизнь россиян лучше (7%), не изменила бы ничего (6%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 11 августа. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
https://ria.ru/20210815/gorbachev-1745818731.html
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общество, ссср, борис ельцин, михаил горбачев, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, вциом, россия
14:02 18.08.2021
 
Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос

ВЦИОМ: 79% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП

© РИА Новости / Алексей Федосеев / Перейти в фотобанкЗащитники "Белого дома" у одного из танков, введеных в Москву 19 августа 1991 года в связи с объявлением членами ГКЧП чрезвычайного положения в столице
Защитники Белого дома у одного из танков, введеных в Москву 19 августа 1991 года в связи с объявлением членами ГКЧП чрезвычайного положения в столице - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Федосеев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП 79% россиян, верно ответили лишь 21% респондентов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Накануне 30-й годовщины августовского путча, специалисты ВЦИОМ решили узнать, насколько хорошо россияне знают эту страницу российской истории. По итогам исследования стало известно, что лишь 21% респондентов смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению. Худшие показатели у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В этой категории правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП смогли лишь 8% респондентов. Лучше всего показали себя россияне в возрасте от 45 до 59 лет: среди них знают о ГКЧП 28% опрошенных.
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Бывший генпрокурор рассказал, как Горбачев обматерил членов ГКЧП
Также россиянам предложили ответить на открытый вопрос, подразумевающий до пяти вариантов ответа, о том, знают ли они фамилии некоторых участников ГКЧП. В этом опросе лидируют Дмитрий Язов (11%), Борис Ельцин (10%), Геннадий Янаев (6%), Александр Руцкой (6%), Борис Пуго (5%), Владимир Крючков (4%), Руслан Хасбулатов (2%), Михаил Горбачев (2%). Не смогли ответить на этот вопрос 63% респондентов.
Причиной провала ГКЧП россияне считают отсутствие народной поддержки (20%), спонтанность действий (12%), отсутствие достаточного количества сил (5%), трусость (4%), неразбериху (3%), отсутствие поддержки армии и силовых структур (3%).
По мнению россиян, победа ГКЧП не привела бы ни к чему хорошему (10%), помогла бы сохранить СССР (8%), сделала бы жизнь россиян лучше (7%), не изменила бы ничего (6%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 11 августа. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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