https://ria.ru/20210818/gkchp-1746217358.html

Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос

Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос - РИА Новости, 18.08.2021

Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос

Не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП 79% россиян, верно ответили лишь 21% респондентов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:02

2021-08-18T14:02

2021-08-18T14:02

общество

ссср

борис ельцин

михаил горбачев

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

вциом

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП 79% россиян, верно ответили лишь 21% респондентов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Накануне 30-й годовщины августовского путча, специалисты ВЦИОМ решили узнать, насколько хорошо россияне знают эту страницу российской истории. По итогам исследования стало известно, что лишь 21% респондентов смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению. Худшие показатели у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В этой категории правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП смогли лишь 8% респондентов. Лучше всего показали себя россияне в возрасте от 45 до 59 лет: среди них знают о ГКЧП 28% опрошенных.Также россиянам предложили ответить на открытый вопрос, подразумевающий до пяти вариантов ответа, о том, знают ли они фамилии некоторых участников ГКЧП. В этом опросе лидируют Дмитрий Язов (11%), Борис Ельцин (10%), Геннадий Янаев (6%), Александр Руцкой (6%), Борис Пуго (5%), Владимир Крючков (4%), Руслан Хасбулатов (2%), Михаил Горбачев (2%). Не смогли ответить на этот вопрос 63% респондентов.Причиной провала ГКЧП россияне считают отсутствие народной поддержки (20%), спонтанность действий (12%), отсутствие достаточного количества сил (5%), трусость (4%), неразбериху (3%), отсутствие поддержки армии и силовых структур (3%).По мнению россиян, победа ГКЧП не привела бы ни к чему хорошему (10%), помогла бы сохранить СССР (8%), сделала бы жизнь россиян лучше (7%), не изменила бы ничего (6%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 11 августа. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210815/gorbachev-1745818731.html

https://ria.ru/20210802/sssr-1744065179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ссср, борис ельцин, михаил горбачев, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, вциом, россия