https://ria.ru/20210818/gaz-1746274543.html

Цены на газ в Европе рухнули из-за неверных данных о "Северном потоке — 2"

Цены на газ в Европе рухнули из-за неверных данных о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 18.08.2021

Цены на газ в Европе рухнули из-за неверных данных о "Северном потоке — 2"

Цены на газ в Европе на форвардном рынке кратковременно снижались на десять процентов из-за ложных сообщений о старте поставок топлива по газопроводу "Северный... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T20:20

2021-08-18T20:20

2021-08-18T21:29

экономика

европа

газпром

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Цены на газ в Европе на форвардном рынке кратковременно снижались на десять процентов из-за ложных сообщений о старте поставок топлива по газопроводу "Северный поток — 2".По данным лондонской биржи ICE, падение началось примерно в 15:00 мск и продолжалось около двух с половиной часов. Стоимость сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, за этот период обрушилась с 575 долларов за тысячу кубометров до 514 долларов.После этого котировки начали расти и вернулись к отметкам, близким к 550 долларам. Как раз в это время появилось заявление оператора газотранспортной сети Германии Gascade о том, что отображавшиеся на сайте компании данные о поступлении топлива к точке выхода из газопровода "Северный поток — 2" — Libmin II, — были неверными. На заявление Gascade ссылается агентство Блумберг."Северный поток — 2" предполагает строительство двух нитей трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Как заявил накануне глава российского МИД Сергей Лавров, строительство газопровода почти завершено.

https://ria.ru/20210818/gaz-1746116267.html

европа

балтийское море

россия

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экономика, европа, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия