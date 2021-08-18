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Цены на газ в Европе рухнули из-за неверных данных о "Северном потоке — 2"
Цены на газ в Европе рухнули из-за неверных данных о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 18.08.2021
Цены на газ в Европе рухнули из-за неверных данных о "Северном потоке — 2"
Цены на газ в Европе на форвардном рынке кратковременно снижались на десять процентов из-за ложных сообщений о старте поставок топлива по газопроводу "Северный... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:20
2021-08-18T21:29
экономика
европа
газпром
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Цены на газ в Европе на форвардном рынке кратковременно снижались на десять процентов из-за ложных сообщений о старте поставок топлива по газопроводу "Северный поток — 2".По данным лондонской биржи ICE, падение началось примерно в 15:00 мск и продолжалось около двух с половиной часов. Стоимость сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, за этот период обрушилась с 575 долларов за тысячу кубометров до 514 долларов.После этого котировки начали расти и вернулись к отметкам, близким к 550 долларам. Как раз в это время появилось заявление оператора газотранспортной сети Германии Gascade о том, что отображавшиеся на сайте компании данные о поступлении топлива к точке выхода из газопровода "Северный поток — 2" — Libmin II, — были неверными. На заявление Gascade ссылается агентство Блумберг."Северный поток — 2" предполагает строительство двух нитей трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Как заявил накануне глава российского МИД Сергей Лавров, строительство газопровода почти завершено.
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европа
балтийское море
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экономика, европа, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
20:20 18.08.2021 (обновлено: 21:29 18.08.2021)
 
Цены на газ в Европе рухнули из-за неверных данных о "Северном потоке — 2"

Цены на газ в Европе упали на 10 процентов на неверных данных о поставках из "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Цены на газ в Европе на форвардном рынке кратковременно снижались на десять процентов из-за ложных сообщений о старте поставок топлива по газопроводу "Северный поток — 2".
По данным лондонской биржи ICE, падение началось примерно в 15:00 мск и продолжалось около двух с половиной часов. Стоимость сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, за этот период обрушилась с 575 долларов за тысячу кубометров до 514 долларов.
После этого котировки начали расти и вернулись к отметкам, близким к 550 долларам. Как раз в это время появилось заявление оператора газотранспортной сети Германии Gascade о том, что отображавшиеся на сайте компании данные о поступлении топлива к точке выхода из газопровода "Северный поток — 2" — Libmin II, — были неверными. На заявление Gascade ссылается агентство Блумберг.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух нитей трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Как заявил накануне глава российского МИД Сергей Лавров, строительство газопровода почти завершено.
Работник Газпрома на газохранилище - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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ЭкономикаЕвропаГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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