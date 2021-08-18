https://ria.ru/20210818/gaz-1746116267.html

Эпоха дешевого газа закончилась. Россия заработает на дорожающем топливе

Эпоха дешевого газа закончилась. Россия заработает на дорожающем топливе - РИА Новости, 18.08.2021

Эпоха дешевого газа закончилась. Россия заработает на дорожающем топливе

Цены на газ продолжают бить рекорды. Казалось бы, летом обычно котировки меньше, чем зимой. Но только не в этом году. На мировом рынке — дефицит, в том числе... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:00

2021-08-18T08:00

2021-08-18T08:02

экономика

природный газ

газпром

сергей лавров

северный поток — 2

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Цены на газ продолжают бить рекорды. Казалось бы, летом обычно котировки меньше, чем зимой. Но только не в этом году. На мировом рынке — дефицит, в том числе из-за аварии на одном из заводов "Газпрома". К тому же практически нет дополнительного транзита через Украину. Закончилась ли эпоха дешевого голубого топлива, разбиралось РИА Новости.Шантаж или необходимостьВ Европе газ обновил исторический максимум, превысив 585 долларов за тысячу кубических метров. Котировки пошли вверх после решения "Газпрома" забронировать на сентябрь лишь четыре процента дополнительных транзитных мощностей через Украину. Всего на аукционе выставили 15 миллионов кубометров в сутки.Российская компания по договору должна поставлять через украинскую газотранспортную систему 40 миллиардов кубов в год. Действует принцип "качай или плати". При форс-мажоре возможны добавочные мощности, но они дороже.Но, несмотря на высокий спрос в Европе, холдинг практически отказался наращивать прокачку. Как пояснила глава "Газпром экспорта" и заместитель руководителя "Газпрома" Елена Бурмистрова, контрактные обязательства с Украиной полностью выполняются. По ее словам, "бронирование производится в соответствии с апрельскими заявками потребителей". Идет планомерная закачка.Кроме того, не за горами зима, и "Газпрому" надо заполнить и российские хранилища.Впрочем, не исключено, что дело все же в коммерческих условиях бронирования. Компания не раскрывает, как именно эти контракты зависят от спотовой цены — когда покупают на условиях немедленной поставки. Там есть некая формула, но она публично не обсуждается.Ранее глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия попросту шантажирует европейцев. Из-за отказа выкупать дополнительные мощности газ дорожает, считает глава "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. Якобы "Газпром" надеется на скорый запуск "Северного потока — 2".Трубопровод, удваивающий поставки российского газа в ЕС через Балтийское море, построили "до последней мили". "Попытки подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями его завершение обречены на провал", — уверены в Москве.Оператор проекта Nord Stream 2 AG рассчитывает, что укладку завершат в конце августа.Законы рынка "Северный поток — 2" сведет транзитные объемы к нулю. Такой сценарий гораздо реальнее, чем кажется Киеву. У Евросоюза нет рычагов давления на Россию, поскольку газ из других стран обойдется значительно дороже. Даже США смирились с тем, что поставлять голубое топливо будут напрямую", — отмечает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.Но Киев это никак не устраивает. ОГТСУ обратился к европейским властям: российскую компанию обвиняют в создании искусственного кризиса. Дескать, опустошает свои подземные газовые хранилища (ПГХ) в Европе, чтобы не наращивать транзит.Однако претензии необоснованные, считает Федор Наумов, управляющий партнер инвестиционной компании PFL Advisors. "Холдинг выполнил обязательства перед Украиной — прокачал 22 миллиарда кубометров за первое полугодие при договоренности на 20 миллиардов. "Северный поток — 2" закроет вопрос с наполняемостью европейских газовых хранилищ", — говорит собеседник агентства.В конце июля глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности продолжить транзит через Украину даже после окончания контракта в 2024-м. Но многое зависит от экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Более того, возможно увеличение прокачки, однако вопрос должен решаться "на рыночных условиях и по рыночным ценам".Как долго будет дорожатьЕвропейские подземные газовые хранилища — полупустые. Сказалась затяжная морозная зима. "Газпрому" в январе пришлось срочно наращивать поставки. Причем экспорт увеличился и в Азию, где тоже было холодно. Возник дефицит, спровоцировавший взрывной рост спотовых цен.Не успели хабы восстановиться, как пришла аномальная жара. Европейцы не выключали кондиционеры круглые сутки. Электростанции, работающие на газе, в разы увеличили мощности. Поэтому ПГХ и не пополнялись.Тридцать первого июля "Газпром" сократил закачку в крупнейшие ПГХ — в Австрии, Германии и Нидерландах. В результате уже в первую неделю августа котировки голубого топлива в Европе взлетели до 540 долларов за тысячу кубометров.На 14 августа европейские газохранилища восполнили всего 31,9 миллиарда кубометров из отобранных в прошлом сезоне 66 миллиардов, сообщает Gas Infrastructure Europe. В украинских хабах также нарастает отставание.Отказ бронировать дополнительные мощности, безусловно, подстегнул котировки, указывает Федор Наумов. В этот понедельник на площадке Title Transfer Facility в Нидерландах цена поднималась до 586,3 доллара. Для сравнения: в прошлом году в середине августа было 89 долларов.Повлияла и авария на заводе по подготовке конденсата "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе. В ночь на 5 августа под Новым Уренгоем возник пожар. Спустя сутки полностью его потушили. Однако прокачка упала вдвое: с почти двух миллионов кубометров в час до миллиона.Газ продолжит дорожать, пока "Северный поток — 2" не заработает на полную мощность и проблемы с заполнением хранилищ постепенно сойдут на нет, считает Николай Переславский.Но даже после охлаждения рынка тренд на повышение цены в долгосрочной перспективе сохранится. "Из-за климатических изменений становится холоднее. Спрос на энергоресурсы увеличивается. И рекордная прибыль за первое полугодие в 718 миллиардов рублей может быть началом серьезного роста финансовых результатов компании. Эпоха дешевого газа закончилась. Об этом говорят и фьючерсы, взлетевшие за четыре месяца в полтора раза. Но в ближайшее время максимальная цена не превысит 620-630 долларов", — прогнозирует эксперт.Этот год станет для "Газпрома" "урожайным". При таких котировках и ситуации в Европе чистая прибыль может достичь 1,7 триллиона рублей. Соответственно, пополнится и госбюджет.

https://ria.ru/20210809/gaz-1744742739.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, газпром, сергей лавров, северный поток — 2