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Гани пожелал успехов Абдулле и Карзаю
Гани пожелал успехов Абдулле и Карзаю - РИА Новости, 18.08.2021
Гани пожелал успехов Абдулле и Карзаю
Президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны, заявил, что приветствует усилия главы высшего совета по нацпримирению Абдуллы Абдуллы и экс-президента... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T22:34
2021-08-18T22:34
2021-08-18T22:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
хамид карзай
абдулла абдулла
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны, заявил, что приветствует усилия главы высшего совета по нацпримирению Абдуллы Абдуллы и экс-президента Хамида Карзая."Я приветствую слова о мире, которого добиваются Абдулла Абдулла и Хамид Карзай, и желаю им успехов", - заявил Гани в ходе своего видеообращения в Facebook.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, хамид карзай, абдулла абдулла, россия
Гани пожелал успехов Абдулле и Карзаю
Президент Афганистана Гани пожелал успехов главе высшего совета по нацпримирению и экс-президенту