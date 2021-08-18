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Гани заявил, что знал о готовящемся в Афганистане заговоре
Гани заявил, что знал о готовящемся в Афганистане заговоре - РИА Новости, 18.08.2021
Гани заявил, что знал о готовящемся в Афганистане заговоре
Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его проинформировали о заговоре против него, который готовили в Афганистане. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T22:32
2021-08-18T22:32
2021-08-18T22:32
захват власти в афганистане талибами
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талибан
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его проинформировали о заговоре против него, который готовили в Афганистане."Члены сил безопасности проинформировали меня о том, что существует заговор... В прошлое воскресенье в своем офисе я работал по обычному расписанию. В полдень я направился в министерство обороны для оценки ситуации в Кабуле. Внезапно мои охранники прибыли, чтобы помешать крупному заговору и вывести меня", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, ашраф гани ахмадзай, россия
Гани заявил, что знал о готовящемся в Афганистане заговоре
Президент Афганистана Гани: о крупном заговоре сообщили члены сил безопасности