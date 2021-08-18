https://ria.ru/20210818/gani-1746284415.html

Гани заявил, что знал о готовящемся в Афганистане заговоре

Гани заявил, что знал о готовящемся в Афганистане заговоре - РИА Новости, 18.08.2021

Гани заявил, что знал о готовящемся в Афганистане заговоре

Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его проинформировали о заговоре против него, который готовили в Афганистане. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T22:32

2021-08-18T22:32

2021-08-18T22:32

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

ашраф гани ахмадзай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745929390_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_a9b09b288e3b074ecf2f414746a6ad0c.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его проинформировали о заговоре против него, который готовили в Афганистане."Члены сил безопасности проинформировали меня о том, что существует заговор... В прошлое воскресенье в своем офисе я работал по обычному расписанию. В полдень я направился в министерство обороны для оценки ситуации в Кабуле. Внезапно мои охранники прибыли, чтобы помешать крупному заговору и вывести меня", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

кабул (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, ашраф гани ахмадзай, россия