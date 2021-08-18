https://ria.ru/20210818/gani-1746280416.html

Гани призвал не верить, что он продал свой народ

Гани призвал не верить, что он продал свой народ - РИА Новости, 18.08.2021

Гани призвал не верить, что он продал свой народ

Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани призвал соотечественников не верить заявлениям о том, что он продал свой народ и бежал ради собственного... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T21:24

2021-08-18T21:24

2021-08-18T21:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

нато

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани призвал соотечественников не верить заявлениям о том, что он продал свой народ и бежал ради собственного спасения."Если кто-либо вам сказал: "Президент вас продал и из собственных финансовых интересов и для спасения своей души бежал", - не верьте", - заявил Гани в видеообращении из ОАЭ, которое опубликовано в его аккаунте в Facebook.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20210818/gani-1746276445.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, сша, афганистан, нато, панджшер (провинция)