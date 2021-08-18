https://ria.ru/20210818/gani-1746276445.html
Гани пообещал вскоре вернуться в Афганистан
Гани пообещал вскоре вернуться в Афганистан - РИА Новости, 18.08.2021
Гани пообещал вскоре вернуться в Афганистан
Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что вернется в Афганистан в ближайшем будущем. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:40
2021-08-18T20:40
2021-08-18T22:30
захват власти в афганистане талибами
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КАИР, 18 авг – РИА Новости. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что вернется в Афганистан в ближайшем будущем."В скором времени я вернусь в страну", - сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210818/gosdep-1746283308.html
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в мире, афганистан, ашраф гани ахмадзай, сша, талибан, нато, россия
20:40 18.08.2021 (обновлено: 22:30 18.08.2021)
Гани пообещал вскоре вернуться в Афганистан
Бежавший из Афганистана президент Гани пообещал вернуться в страну в ближайшем будущем